“Muera el gasolinazo”: mineros se movilizan masivamente en Bolivia contra el fin del subsidio a los combustibles

Bolivia amaneció en pie de lucha este lunes. Bajo la consigna “¡Muera el gasolinazo!”, una multitudinaria y movilización nacional, encabezada por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), tomó las calles y bloqueó carreteras en rechazo al polémico Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención estatal a los hidrocarburos.

La medida ,aplicada por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que lleva apenas un mes y pocos días en el poder fue calificada de “golpe severo” a la economía productiva y popular, desató una crisis social, unificando en la protesta a mineros, fabriles y transportistas.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de trabajadores cooperativistas mineros, provenientes principalmente de Potosí, convergieron en la Ceja de El Alto. Con cascos, dinamita y banderas, iniciaron un marcha hacia la sede de Gobierno en La Paz.

A través de la protesta denunciaron que el fin del subsidio elevará de manera insostenible los costos de operación de un sector que depende de maquinaria pesada y transporte intensivo de minerales.

Los dirigentes de Fencomin fueron categóricos en su rechazo a la medida denominada por Paz como «Decreto por la Patria».

Alfredo Uño Villca, representante del sector, exigió “la anulación inmediata de la normativa y la apertura de canales de diálogo genuinos con el Ejecutivo central”.

Por su parte, desde la Cooperativa Veneros Porco explicaron que «el incremento en el precio del diésel afecta directamente el funcionamiento de maquinaria pesada, compresoras y volquetas esenciales para el traslado de mineral hacia los ingenios».

Asimismo, los trabajadores del sector minero advirtieron que la vigencia de este decreto pone en riesgo la estabilidad de miles de hogares que dependen exclusivamente de la actividad extractiva para subsistir.

Paro indefinido y movilización escalonada

La jornada respondió a un mandato orgánico de la Central Obrera Boliviana. Mediante el Instructivo C.O.B.–CEN N° 002/2025, la entidad matriz convocó a la “Gran Marcha de Protesta” y ratificó el “paro indefinido y movilizado de manera escalonada hasta lograr la abrogación del decreto”.

COB inicia este LUNES movilizaciones y PARO INDEFINIDO en rechazo al Decreto 5503



La Central Obrera Boliviana (#COB) convocó a todas sus bases a participar en la “Gran Marcha de Protesta” este lunes 22 de diciembre, en rechazo al #DecretoSupremo5503 y en exigencia de su… pic.twitter.com/fnrFz16zvc — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) December 21, 2025

La convocatoria instruyó a las confederaciones, federaciones nacionales, la COD La Paz y la COR El Alto a participar “con la totalidad de sus bases, garantizando una presencia disciplinada y combativa”. Las consignas coreadas en las marchas, fueron “¡Viva el paro indefinido movilizado!”, “¡Viva la unidad del pueblo boliviano!” y, por supuesto, “¡Muera el gasolinazo!”.

📌El mayor sindicato de #Bolivia🇧🇴, la Central Obrera Boliviana (COB), confirmó la huelga prevista para este lunes contra el decreto que suprime el subsidio a los combustibles.



🔴El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, declaró que “nosotros no vamos a declinar, no vamos a… pic.twitter.com/vGxYE32g4q — teleSUR TV (@teleSURtv) December 22, 2025

Bloqueos y paralización

La protesta no se limitó a La Paz. De manera simultánea, la Organización de Fabriles activó bloqueos en puntos estratégicos de Cochabamba, particularmente en la carretera Blanco Galindo que conecta con Oruro y La Paz. Este sector denunció que el Decreto 5503 fue promulgado sin una socialización previa con las organizaciones sindicales.

Los fabriles señalaron que “la imposición de estas medidas, sin consultar a las bases, evidencia un distanciamiento entre las autoridades y las necesidades reales del sector obrero organizado”, consignó TeleSUR.

En el mismo departamento, el gremio del transporte libre paralizó las principales avenidas del norte de la capital con vigilias y barricadas. Sus representantes aclararon que “no participaron en las reuniones del fin de semana con el Gobierno”, desmarcándose de otros transportistas que acordaron mesas de trabajo. Para ellos, la medida es un “gasolinazo” que atenta contra su única fuente de ingresos, y aseguraron que “mantendrán los cortes de ruta hasta que la ley sea anulada definitivamente”.

El temor al “efecto en cadena” y la inflación

Los manifestantes advirtieron con insistencia sobre un “efecto en cadena” que ya está encareciendo la canasta básica y los servicios. Aunque algunos sectores, como los fabriles, no se oponen en principio a una “revisión progresiva de las subvenciones”, exigen que exista “una regulación estricta para evitar que el ajuste se traduzca en una crisis de costo de vida incontrolable”.

Para los representantes del transporte libre la medida oficial es un «gasolinazo» que atenta contra su única fuente de ingresos, por lo que aseguraron que mantendrán los cortes de ruta hasta que la ley sea anulada definitivamente.

Un ultimátum al gobierno de Rodrigo Paz

La jornada de este 22 de diciembre marca un punto de inflexión y alta tensión social en Bolivia. Las calles bloqueadas y las movilizaciones masivas envían un mensaje claro de rechazo a una política considerada neoliberal y excluyente

Las delegaciones regionales han advertido que las protestas “se intensificarán en los próximos días si no se recibe una respuesta satisfactoria a sus demandas de soberanía económica”. El clamor popular, unificado bajo la bandera de la COB y el grito de “Muera el gasolinazo”, pone al gobierno de derecha de Rodrigo Paz ante el desafío de rectificar o enfrentar una conflictividad creciente y una paralización que puede afectarla economía nacional.