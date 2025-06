Multitudinaria marcha en apoyo a Cristina Fernández en Argentina: Expresidenta habló desde su casa y aseguró que «vamos a volver»

Miles de personas coparon las calles de Buenos Aires este jueves 18 de junio (2025) para dar vida a una multitudinaria manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, quien comenzó a cumplir la pena de 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua dictada por la justicia de su país, por supuestas causas de corrupción.

La exmandataria está cumpliendo la sentencia en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, hasta donde han llegado en las últimas horas centenares de personas a brindarle su apoyo, siendo el punto cúlmine la marcha convocada para este jueves en la histórica Plaza de Mayo. Allí, Fernández se dirigió a las y los presentes desde su departamento, en un emotivo y combativo momento que quedó registrado en cientos de videos.

«Yo no se qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal. Pero sí se algo. Ya he pasado por casi todo en esta vida (…) hasta un intento de asesinato (…) Queridos argentinos y argentinas: vamos a volver, y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza», dijo entre otras cosas la expresidenta de Argentina.

«Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y tantas veces supo levantarse una y otra vez», afirmó Fernández, quien agradeció el cariño mostrado por la gente hacia ella.

Escucha el discurso completo a continuación:

COMPLETO: El discurso de Cristina en esta histórica Plaza de Mayo: VAMOS A VOLVER ❤️✌️ pic.twitter.com/RbETwCth2a — Revolución Popular (@RPN_Oficial) June 18, 2025

Masiva convocatoria

Ya avanzada tarde, comenzaron a circular varios registros de la gran cantidad de personas que se sumó a la manifestación convocada en apoyo a Cristina Fernández. Mira algunos posteos:

Manifestación contra la proscripción y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

Foto de @martinviene

18 de junio de 2025

Ciudad Autónoma de Buenos Aires pic.twitter.com/511RsiHsy1 — Cora Gamarnik (@coragamarnik) June 18, 2025

“Vamos a volver, y además con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, y desde la trinchera”

Cristina Fernández de Kirchner pic.twitter.com/wyBjJv5KbO — hәrnān ҏablø (@hernanpablo) June 18, 2025

🗨️ "Nos están inculcando este odio que no se entiende. Somos todos argentinos y tenemos que tirar del mismo lado"



🗣️ Iliana es una manifestante que estuvo presente frente a la casa de Cristina Fernández Kirchner. pic.twitter.com/zNm8R8lvdp — eldestape1070 (@eldestape_radio) June 18, 2025

Hoy se escribió una página imborrable en la historia del pueblo argentino.



Más de medio millón de personas colmamos Plaza de Mayo por Cristina Fernández de Kirchner: proscripta, detenida y más viva que nunca.



Desde su casa, habló al corazón de una Patria que no se rinde.… pic.twitter.com/tMBOKggfN2 — Lorena Pokoik 🇦🇷 (@lorepokoik) June 18, 2025

Historica plaza de Mayo del 18 de Junio de 2025. @CFKArgentina, nuestra lider presa política de la casta judicial, llenó la Plaza de Mayo, y via streaming lanzó la consigna: "Vamos a Volver" pic.twitter.com/f0Czedp4Vg — Sebastián Ferreyra (@elsebaferreyra) June 18, 2025

"Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino", dice @CFKArgentina. "Estoy presa en San José sin siquiera salir al balcón. No me dejan competir porque saben que pierden. Hay que organizarse", remarca a la multitud que escucha en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/1iVpBR2689 — Juan Manuel Karg (@jmkarg) June 18, 2025

Esto sí es democracia.

Democracia es cuando un pueblo se manifiesta libremente.

Democracia no es cuando hay proscripción. Democracia no es cuando no se puede elegir libremente. Enorme manifestación en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/C1zHNtrI5v — Revista Cítrica (@revistacitrica) June 18, 2025

