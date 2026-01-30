New York Times asegura que Argentina recibiría a inmigrantes de otros países deportados por EEUU

Fuentes del gobierno estadounidense citadas por The New York Times aseguraron que Argentina está en conversaciones bastante «avanzadas» para recibir a inmigrantes «de otros países» que sean deportados desde EEUU.

La noticia señala que el canciller argentino, Pablo Quirno, «se comprometió personalmente ante los funcionarios estadounidenses a firmar el convenio», el cual establecería que EE.UU. podrá enviar a Argentina a las personas deportadas. Luego, en territorio argentino, la idea es que se gestionen los vuelos de regreso a sus respectivos países de origen.

De prosperar el acuerdo, Argentina se uniría a otros países latinoamericanos, como El Salvador y Ecuador, que ya han suscrito pactos similares con EEUU.

NEW: Argentina is in Advanced Talks to Become Destination for U.S. Deportations, according to two people familiar with the negotiations and U.S. government records obtained by The New York Times. with @Haleaziz

https://t.co/HJmu3ishat — Emma Bubola (@EmmaBubola) January 30, 2026

"BASURERO DE EEUU"



Porque Argentina firma un acuerdo con Estados Unidos para recibir a todos los inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos pic.twitter.com/9ayKxbOHBd — Tendencias ARG (@porqtendenciaa) January 30, 2026

Noticia en desarrollo.