La noticia señala que el canciller argentino, Pablo Quirno, "se comprometió personalmente ante los funcionarios estadounidenses a firmar el convenio", el cual establecería que EE.UU. podrá enviar a Argentina a las personas deportadas. Luego, en territorio argentino, la idea es que se gestionen los vuelos de regreso a sus respectivos países de origen.

New York Times asegura que Argentina recibiría a inmigrantes de otros países deportados por EEUU
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Fuentes del gobierno estadounidense citadas por The New York Times aseguraron que Argentina está en conversaciones bastante «avanzadas» para recibir a inmigrantes «de otros países» que sean deportados desde EEUU.

La noticia señala que el canciller argentino, Pablo Quirno, «se comprometió personalmente ante los funcionarios estadounidenses a firmar el convenio», el cual establecería que EE.UU. podrá enviar a Argentina a las personas deportadas. Luego, en territorio argentino, la idea es que se gestionen los vuelos de regreso a sus respectivos países de origen.

De prosperar el acuerdo, Argentina se uniría a otros países latinoamericanos, como El Salvador y Ecuador, que ya han suscrito pactos similares con EEUU.

Noticia en desarrollo.

