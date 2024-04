Nicolás Maduro: «El mundo multipolar ya nació»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a los pueblos latinoamericanos y del resto del planeta a construir una alternativa social mundial, para la nueva etapa de transición al socialismo y aseguró «que el mundo multipolar ya nació».

“Ellos (los imperios) saben que ya nació el mundo multipolar, y empezó la cuenta regresiva del dominio y hegemonía de los imperios de Occidente”, afirmó durante su participación en el Encuentro para una Alternativa Social Mundial, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se desarrolla en la ciudad de Caracas.

«La humanidad que viene será mucho mejor», expresó Maduro.

Foto: El Ciudadano

Durante su discurso, el mandatario venezolano rememoró el histórico grito de independencia del 19 de abril de 1810, fecha que estuvo marcada por la valentía del pueblo de Caracas, que se levantó contra el colonialismo y el yugo español

“Hace exactamente 214 años, en la plaza mayor de Caracas, el pueblo dio el primer paso como protagonista de lo que ha sido esta historia de lucha contra el colonialismo y en pro de la libertad», destacó en compañía de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales y Honduras, Manuel Zelaya.

“Hoy estamos nosotros conmemorando 214 años de ese grito de libertad y hoy el pueblo es el mismo, la lucha contra el colonialismo es la misma; contra la OEA existe el ALBA, la verdadera alianza”, afirmó Maduro en el encuentro que agrupa a 600 delegados nacionales e internacionales que representan a movimientos sociales de 60 países de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África.



Foto: El Ciudadano

«El sionismo se está metiendo en América Latina»

El jefe de Estado del país caribeño, planteó que detrás de la ultraderecha, tanto venezolana como mundial, se encuentran las manos del sionismo.

«El sionismo es la punta de lanza del fascismo en el mundo y se está metiendo en América Latina», afirmó.

“Aquí en Venezuela están detrás del sionismo está los apellidos Machado (María Corina), Capriles (Enrique), y el López (Leopoldo), todos salieron a aplaudir el genocidio contra el pueblo palestino, el asalto y bombardeo con misiles del consulado de Irán en Damasco”.

Asimismo, advirtió que desde el gobierno venezolano tienen pruebas de que «el sionismo controla todas las redes sociales»

«Hay que dar la batalla en las redes sociales, pero son de ellos hacen con ellas lo que les da la gana. En cada país seleccionan los candidatos de extrema derecha y les lavan la cara, los normalizan, los limpian y los presentan como lideres, ahí está el fenómeno (Javier) Milei en Argentina», explicó.

Crisis estructural del capitalismo

Por su parte, el líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stédile, señaló que los análisis del encuentro arrojaron que el capitalismo está en una crisis estructural que ha puesto en riesgo el bienestar de la humanidad.

“Esa crisis no es porque los capitalistas dejaron de ganar dinero, siguen generando. La gran contradicción que ellos tienen es que ya no es un sistema destructivo del progreso porque no resuelven los problemas fundamentales de la población, y el capitalismo cuando entra en crisis se pone más ofensivo y adopta la táctica de impulsionar guerras para generar mercado para su industria y trata de acaparar los bienes de la naturaleza en todo el sur global, para acumular riquezas de una forma más rápida, pero el resultado es que han desequilibrado la vida en el planeta”.

Asimismo, destacó que las acciones del capitalismo han provocado los genocidios en Haití y Gaza, debido a su preocupación por vender armamento.

“Hemos percibido que el capitalismo no tiene duda de apelar al fascismo, por la ultraderecha, con su campaña ideológica. Hay un movimiento de extrema derecha que es financiado por el capital. Evaluamos que es un sistema decadente y el imperialismo gringo, también empezó su decadencia. Tenemos que luchar contra el dólar, ojalá los BRICS puedan construir una nueva moneda internacional”, indicó.

De igual modo, Stédile dijo: “hicimos también una autocrítica, ¿por qué nosotros no logramos enfrentar con más fuerza la crisis del capitalismo?, porque nos hace falta la movilización popular, las luchas de masas, hay un proceso también de deceso del movimiento de masa, aunque hay lucha y resistencia, pero no un movimiento general que proponga un programa anticapitalista. Para derrotarlos, nuestras organizaciones deben tener tareas de casa, tenemos que retomar el trabajo de base que el mismo compañero (Hugo) Chávez decía, hay que ir de casa en casa”.



Foto: El Ciudadano

Movilización de masas permanente

Tras escuchar el planteamiento de Stédile, el jefe de Estado venezolano afirmó que ante la constante amenaza del capitalismo, «los movimientos sociales que estamos en el poder, debemos mantener la movilización de masas permanente».

«Es una de las claves de la Revolución Bolivariana. Pueblo activado, pueblo movilizado en cualquier circunstancia, es la única forma de estar preparados para las peleas que nos toca dar», dijo.



Foto: El Ciudadano

“La única forma de estar preparados es que el pueblo esté activado, informado y movilizados con su músculo en el tiempo. Es una línea muy acertada de retomar los movimientos de masa en la lucha, ahora contra el neoliberalismo y contra el fascismo que está surgiendo como alternativa, Vox en España, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Netanyahu en Israel, es la cara horrorosa de Hitler, criminal de guerra, asesino de los pueblos”.

«Hay que rearticular todas las fuerzas sociales del mundo. Sin sectarismos (…) Solo serán los pueblos conscientes, movilizados y organizados los que podrán construir el mundo nuevo», destacó.

Al respecto, Llanisca Lugo integrante del Centro Martin Luther King, de Cuba, indicó que «hay que ir casa a casa, hay que estar en la calle con la gente, escucharlos, profundizar la formación, el intercambio productivo, científico y tecnológico».

Nueva etapa de transición al socialismo

El mandatario venezolano planteó la necesidad de construir una nueva alternativa social mundial para la nueva época de transición al socialismo.

«Tenemos que ir a la vanguardia de esta nueva época, si nos quedamos con el viejo discurso, con las viejas consignas y con las viejas formas de hacer política, nos pasarán por encima y nos harán polvo cósmico a todas y todos y dejaremos para la posteridad varios siglos de dominación de esclavismo, de colonialismo y fascismo», advirtió

Sin embargo, destacó que eso no ocurrirá ·porque estamos en la onda que es, este documento traducido, explicado y estudiado (sobre la agenda ´´Alternativa Social Mundial´´) nos permite actualizar ampliar y plenamente el bagaje político y programático e ideológico y nos pone otra vez en la vanguardia.

Al respecto, reiteró su llamado a construir una alternativa social mundial para la nueva época de transición al socialismo, hacia una nueva civilización humana de paz, del amor de la solidaridad, de la igualdad de la vida sin imperios hegemónico, sin colonialismo, sin fascismo, sin capitalismo salvaje, una nueva sociedad que se invente y se reinvente».

«Hay una alternativa de construir un mundo multipolar, que ya nació», cerró el presidente venezolano en medio de la ovación de los representantes de los movimientos sociales congregados en el encuentro.

Sigue leyendo: