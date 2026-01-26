Nicolás Maduro envía nuevo mensaje: pide orar para que Venezuela se enrumbe hacia la paz y la unidad sea cada vez mayor

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela no puede olvidar el ataque militar perpetrado por Estados Unidos. «Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo», dijo durante una jornada de oración por la paz y la liberación del mandatario constitucional y su esposa.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, envió un nuevo mensaje desde Nueva York, donde se encuentra privado de libertad tras ser secuestrado junto a su esposa Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense perpetrada el pasado 3 de enero, a través del cual extendió un llamado a la paz y la unidad.

Durante una jornada de oración por la paz y la liberación del mandatario constitucional y la primera dama, que tuvo lugar el domingo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, reveló que el mensaje fue enviado por el jefe de Estado el sábado a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, en el cual le dijo que “hoy él iba a orar en un recinto especial, allá en la cárcel, y que le pedía al pueblo que hicieran una oración”.

«Que haya paz en la Patria y que la unidad de los venezolanos sea cada vez mayor», dijo Meléndez , en declaraciones recogidas por el equipo de redacción del programa «Con el mazo dando».

Asimismo, la jefa comunal expresó desde el acto realizado en la Plaza Bolívar de Caracas que el chavismo está unido junto con las y los venezolanos , en una sola oración, por la liberación del presidente Maduro y Cilia Flores.

«Todos, unidos y unidas, oramos por la paz de Venezuela y la liberación de nuestro presidente», afirmó, al tiempo que expresó el deseo de que “esta oración llegue allá, donde está nuestro presidente”.

“Aquí estamos, en toda Venezuela, orando para que Dios le dé el discernimiento, la inteligencia y todo para que él y ella aguanten en esa prisión de guerra”, enfatizó la edil, citada por TeleSUR.

Meléndez señaló que el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra «con su mirada, con la cara levantada, con los ojos, nos enviaba mensajes que continuemos en la lucha; y aquí estamos en la lucha permanente para que haya paz en nuestras pasiones para que la unidad de todos los venezolanos y venezolanos cada día sea más y más y más para preservar la paz y la vida para preservar la vida de nuestro presidente y la estabilidad política».

«No hemos parado. Y le pedimos a Dios todos los días que nos dé esa fuerza», subrayó.

Venezuela no puede olvidar el ataque de EE.UU. del 3 de enero

Durante la actividad, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también conocido como «Nicolasito» tomó la palabra para dirigirse a los miles de venezolanos que salieron a las calles de Caracas a manifestar su apoyo al presidente y la primera dama.

“Estaremos elevando una oración por la paz, por nuestra soberanía, por los muertos del 3 de enero, por los heridos; porque nuestro país se enrumbe a un destino de paz, de dignidad y gloria, como lo quiere el presidente Nicolás Maduro, hoy secuestrado”, dijo.

“Por él también vamos a orar, por la primera combatiente Cilia Flores, y la presidenta encargada Delcy Rodríguez”, indicó el parlamentario.

«Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo», dijo durante el encuentro religioso.

Maduro Guerra afirmó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el ataque estadounidense causó una herida que, aseguró, el país está «sanando» con «fe, con trabajo».

«Vamos a seguir consolidando nuestro país hacia la paz, hacia el futuro, hacia la prosperidad, y hacia una victoria», agregó.

Sin embargo, señaló que «la marca» del ataque militar va a quedar «toda la vida».

El jefe de Estado venezolano y su esposa se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio por supuesta «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Ambos comparecieron el lunes 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos federales.

“Soy inocente. Soy prisionero de guerra. Soy un hombre decente. Me acojo al Tratado de Ginebra. Sigo siendo presidente de mi país”, afirmó en esa ocasión el líder del Gobierno Bolivariano.