“¡Ninguna amnistía a los golpistas!”: Brasil se moviliza contra ley que podría reducir pena a Bolsonaro

Miles de brasileños salieron a las calles en diversas ciudades del país para rechazar el proyecto de Ley de Dosimetría, aprobado por la Cámara de Diputados, que podría reducir significativamente las condenas de los responsables de los actos golpistas del 8 de enero de 2023, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.

Bajo la consigna “¡Ninguna amnistía a los golpistas!”, los manifestantes calificaron la iniciativa como un “ataque a la democracia” y exigieron su rechazo en el Senado.

Manifestantes salieron a las calles para protestar contra un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. La iniciativa llamada Ley Dosimetria busca reducir las penas de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, lo que podría favorecer Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/VhAv8dG9HT — RT en Español (@ActualidadRT) December 14, 2025

Las protestas, convocadas por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, se registraron en São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y otras capitales regionales.

En São Paulo, los manifestantes se concentraron en la simbólica Avenida Paulista, mientras que en la capital federal marcharon hacia el Congreso Nacional, escenario del intento de golpe de Estado que buscó impedir que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022.

“Entendemos que se trata de una amnistía y que los crímenes cometidos contra la democracia son muy graves y no pueden ser perdonados, sobre todo porque la impunidad propicia otros intentos de golpe de Estado en el futuro”, afirmó Juliana Donato, integrante del Frente Pueblo Sin Miedo, una de las organizaciones que convocaron la movilización, en declaraciones recogidas por RT.

🇧🇷🎙 Masivas protestas en Brasil contra proyecto de ley que rebajaría la condena contra Bolsonaro pic.twitter.com/138cZq1bf5 — RT en Español (@ActualidadRT) December 14, 2025

En Río de Janeiro se estima que alrededor de 19.000 personas desbordaron la playa de Copacabana con pancartas con los lemas «Sin amnistía» y «Congreso, enemigo del pueblo», mientras músicos emblemáticos como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque acompañaron sobre un pequeño escenario.

Mientras que en Sao Paulo, cerca de 14.000 personas se congregaron en la emblemática avenida Paulista para alzar su voz contra Bolsonaro.

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara baja, modifica las reglas de dosimetría penal —cálculo de penas— al impedir la acumulación de condenas por delitos conexos y permitir que los condenados progresen a un régimen penitenciario menos restrictivo tras cumplir solo una sexta parte de la pena en régimen cerrado. En la práctica, el delito de mayor pena —en este caso, el de “golpe de Estado”— absorbería otros delitos conexos, como la “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”.

➡️ Ato contra PL da Dosimetria em Brasília concentra críticas a Motta



Além da dosimetria, o discurso reúne manifestações contra a escala 6×1, o marco temporal e, principalmente, contra o presidente da Câmara



🤳 Kebec Nogueira/Metrópoles pic.twitter.com/aMLaj5MFWj — Metrópoles (@Metropoles) December 14, 2025

Según cálculos de expertos jurídicos, la nueva ley podría reducir de forma drástica su condena de 27 años a aproximadamente 2 años y 4 meses, además de permitir beneficios penitenciarios anticipados.

También favorecería a otros condenados, incluyendo a quienes asaltaron las sedes de los poderes en enero de 2023

«¡No podemos sacarlo!», sentenció en Brasilia a la agencia AFP la agrónoma Viviane Anjos, quien planteó que si Bolsonaro sale en dos años, «acabamos con el proceso legal en el país, destruimos la Constitución».

Ato contra o PL da dosimetria, que reduz a pena de extremistas do 8 de janeiro e de outros criminosos, reúne multidão na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo. pic.twitter.com/Z7TtLRHy2e — Renato Souza (@reporterenato) December 14, 2025

Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

Cabe recordar que desde finales de noviembre, el exmandatario comenzó a cumplir su histórica condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema declarara el martes agotadas todas las vías de apelación.

El exmandatario (2019-2022) se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por “riesgo de fuga”, tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador. Aunque su defensa alegó un episodio de “confusión mental” provocado por medicamentos, el máximo tribunal brasileño rechazó esa versión.

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso y al que el bolsonarismo considera su peor enemigo, no atendió la solicitud de la defensa de que se le permitiera cumplir el castigo en prisión domiciliaria, argumentando que el capitán del Ejército en reserva padece recurrentes crisis gastrointestinales y de hipo, secuela de una puñalada que sufrió en 2018.

En la sentencia dictada el pasado 11 de septiembre por la Corte Suprema, el ultraderechista fue encontrarlo culpable de haber operado para impedir la investidura Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de octubre de 2022.

La decisión judicial adoptada por 4-1, le condenó por cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho, liderar una organización criminal, daños a bienes públicos y al patrimonio protegido

Según los antecedentes, la operación incluyó el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado que fue perpetrado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de ultraderecha intentaron llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al líder progresista, quien había asumido una semana antes.

De acuerdo con la fiscalía, la trama golpista también incluía el asesinato de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Sin embargo, estos delitos no se consumaron debido a la falta de apoyo de altos mandos militares.

Junto a Bolsonaro, también fueron condenados algunos de sus colaboradores y los militares que lo apoyaron en su acción criminal. Entre ellos destaca Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y uno de sus hombres de máxima confianza , quien fue condenado a 26 años de prisión, con inicio en régimen cerrado.