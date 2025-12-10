“No representa paz”: protestas en Oslo contra el Nobel a María Corina Machado mientras la ultraderechista venezolana se ausenta de la ceremonia

Integrantes de organizaciones dedicadas a la paz, la solidaridad y los derechos humanos protestaron este frente al Instituto Noruego del Nobel, en Oslo, en rechazo a la decisión de otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, señalando que la opositora de extrema derecha venezolana «no representa la paz».

Cerca de un centenar de manifestantes se congregaron frente al edificio, para expresar que consideran a Machado una candidata alejada de los ideales de Alfred Nobel —el químico sueco cuya fortuna estableció los Premios Nobel—y el espíritu de este galardón que se entrega cada año, considerando que es aliada clave de la estrategia de presión de Estados Unidos contra Venezuela, respalda públicamente una intervención militar y las más de mil medidas coercitivas unilaterales impuestas al país caribeño y está vinculada a acciones violentas y desestabilizadoras.

“María Corina Machado no representa paz. Representa agresión militar, imperialismo e intervencionismo. Este premio es falso en el contexto de la expansión de las guerras y las operaciones militares occidentales”, declaró a TeleSUR, una portavoz de una de las organizaciones de solidaridad internacionales presentes en la protesta.

La declaración resume el sentir central de la protesta: la percepción de que el premio ha sido politizado para respaldar a una figura asociada con llamados a la intervención extranjera en Venezuela, la promoción de sanciones económicas y la confrontación política.

Tensiones internas en Noruega

La entrega del premio ha generado un amplio debate dentro de la sociedad noruega. Aunque existen sectores con conocimiento del contexto venezolano y del papel de los movimientos sociales bolivarianos, organizaciones presentes en la protesta denunciaron que la opinión pública está “fuertemente influenciada por la propaganda mediática estadounidense”.

Según fuentes consultadas por teleSUR, la decisión también provocó tensiones dentro del gobierno noruego, encabezado por la socialdemocracia. La controversia expondría un choque interno entre la tradición diplomática de paz y neutralidad de Noruega y se vería reflejada en la lista de invitados oficiales a la ceremonia, mayoritariamente provenientes de partidos de derecha.

Solicitarán cancelar Nobel a María Corina Machado

En respuesta a la polémica concesión del Nobel a la ultraderechista venezolana, varias organizaciones civiles anunciaron que iniciarán acciones legales para solicitar la cancelación del galardón, acudiendo a los mecanismos disponibles en Suecia, país donde se registra la Fundación Nobel.

El argumento jurídico basa en el testamento original de Alfred Nobel. Las agrupaciones sostienen que María Corina Machado no cumple con los requisitos establecidos por el fundador, quien estipuló que el premio debe otorgarse a “quien haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz”.

Para los integrantes de los movimientos sociales la trayectoria política de la galardonada es antitética a estos principios, al haber impulsado abiertamente sanciones económicas y llamado a una intervención militar extranjera a su país Venezuela.

Machado se ausenta de la ceremonia

Mientras se desarrollaban las protestas en Oslo, el Instituto Nobel informó que la ultraderechista venezolana no estaría presente en la ceremonia para recibir el galardón.

«La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para acudir hoy a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo», expresó el instituto en un comunicado.

Estaba previsto que Machado asistiría a la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y representantes de la extrema derecha latinoamericana, incluyendo los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa.

Durante la semana previa hubo especulaciones en torno a la presencia de la galardonada y, temprano este miércoles, se dijo que no estaría en la ceremonia y que se desconocía su paradero.

«Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario en el ayuntamiento de la Ciudad de Oslo a la 1 p.m. cuando se inicie la ceremonia», declaró a la emisora NRK Kristian Berg Harpkiven, director del instituto y secretario permanente del ente seleccionador.

Indicó que aunque Machado no estará presente, su hija Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará un discurso en su nombre, reportó BBC Mundo.

La ausencia de la representante de la extrema derecha venezolana de la ceremonia en Oslo, lejos de apaciguar las críticas, añadió otro elemento de controversia.

La protesta en Oslo no es un hecho aislado, ya que representa, según los convocantes, la indignación de un amplio espectro de movimientos sociales, pacifistas y de solidaridad a nivel global. Estos sectores ven en este Premio Nobel de la Paz un peligroso respaldo internacional a estrategias de desestabilización y a figuras que como Machado han contribuido a la violencia política y al sufrimiento del pueblo venezolano a través de la promoción de medidas coercitivas unilaterales.

