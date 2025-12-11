OIT: Informalidad laboral afecta a 1 de cada 2 personas en Latinoamérica

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que la informalidad laboral afecta a casi 1 de cada 2 personas en Latinoamérica, ya que el promedio regional en 2025 se situó en el 47%.

El dato aparece en el informe ‘Panorama Laboral 2025 América Latina y el Caribe’, donde la OIT plantea que «a pesar de que la informalidad laboral se ha reducido en el primer semestre de 2025 de forma ligera respecto al 2024 (0,7 puntos porcentuales) el avance es insuficiente».

«Aunque la tendencia ha sido consistentemente decreciente desde 2021, la reducción observada es todavía insuficiente para modificar el rasgo estructural del mercado laboral y es uno de los retos centrales para el desarrollo laboral en la región», se lee en el informe, presentado este jueves 11/12.

Extremas diferencias

El reporte de la OIT subraya la amplia diferencia del índice en los distintos países de la zona. Por ejemplo, mientras la tasa se ubica en el 25% en países como Chile y Uruguay, en Perú y Ecuador la informalidad laboral ronda en el 70% y en Bolivia supera el 80%.

Asimismo, según el informe, este problema afecta más a los jóvenes y también es superior entre las mujeres.

Como propuestas para superar este panorama, la OIT puntualizó que se requieren políticas activas y coordinadas que impulsen transformaciones más profundas en la estructura laboral y productiva, y que a la vez apuntalen un crecimiento económico más intenso.

«La región no puede conformarse con cifras que parecen positivas en promedio. Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección. La OIT sigue comprometida con acompañar a los países en este camino, en un mundo laboral que cambia rápidamente», declaró la directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira, a la agencia EFE.

El Ciudadano