Otra mujer denuncia a pastor evangélico ultraconservador peruano de haberla violado y embarazado cuando tenía 17 años

Un caso conmociona al Perú y América Latina, José Linares Cerón, un pastor evangélico y ultraconservador activista pro vida que se mostraba ante sus seguidores como el máximo defensor de la familia fue denunciado por su propia hija de presuntamente haber abusado de ella desde que tenía 8 años y dejarla embarazada en dos oportunidades.

De acuerdo a la víctima, ella quedó en custodia de su padre a raíz de que su madre la abandonó y que fue en ese entonces que inició su pesadilla hasta que cumplió los 16 años.

«Para mi, es un lobo disfrazado de oveja, porque me ha hecho daño, me ha marcado. A su propia hija», señaló la afectada joven en declaraciones al programa de la televisión peruana «Al Estilo Juliana».

«Es un pedófilo. A mi me ultrajó durante tantos años y gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas y traumas», exclamó en el espacio.

Ahora con 33 años, la mujer reveló que su padre, no solo abusó sexualmente de ella sino que también la agredía física y mentalmente. «Él me violentó, me violó. Me maltrató física y psicológicamente durante muchos años», detalló.

Asimismo, relató que como consecuencia de los abusos, quedó embarazada y dio a luz en dos oportunidades (2003 y2006).

Por si no fuera poco, indica que Robert Linares, hermano del pastor evangélico, también abusó sexualmente de ella, por lo que no sabe quién de los dos es el padre de sus hijos.

«Mi tío se llama Robert y él también me violentó desde los 6 años hasta los 16. ¿Quién es el padre de mis hijos? Puede ser mi progenitor o mi tío paterno», afirmó.

Otra víctima del pastor

La polémica sobre este caso se ha hecho más fuerte, luego de que José Linares fuera acusado por otra mujer de haberla ultrajado sexualmente cuando tenía 17 años, lo que habría causado su embarazo.

La mujer llamada Amalia Vargas Portocarreño, indicó que fue violada por el pastor en 1991, cuando asistía a la iglesia evangélica Aposento de Dios, en Surquillo.

Juan Vargas Portocarrero, hermano de la presunta víctima aseguró que el pastor José Linares nunca reconoció a su hija.

“Esta persona es tremenda, es un depredador”, aseguró el hermano de Amalia.

“Este hombre se aprovechó prácticamente de mí cuando era una niña. Él me violó. No quiero hablar de eso. Perdóname pero yo tengo mucha (…) ¿me entiendes? no me agrada”, aseguró la mujer, cuya hija, Eunice Priscilla Abigail Linares Vargas, actualmente tiene 32 años.

El hermano de Amalia contó que cuando este hecho se denunció él tenía 18 años y ella era menor de edad, por lo que fue un momento muy para su familia.

“Mi hermana era menor de edad, ¿ok?, abusaron de ella, ¿ok? Yo también era un joven de 18 años. Para mí fue difícil porque imagínese yo yendo a una iglesia y de repente decirle a mis padres que el líder embarazó a mi hermana”, relató, citado por Infobae.

Cabe destacar que en el acta de nacimiento de la hija de Amalia, quien nació en mayo de 1991, José Linares figura como padre de la niña. Sin embargo, el hombre quien se presenta como un reconocido pastor evangélico y luchador pro vida nunca la reconoció.

Actualmente la mujer y su hija de 32 años, que se cambió el nombre a Eunice Priscilla Abigail Cortés Vargas, viven en España.

“Pudimos entablar un juicio y todo lo demás. Ahora, los papeles aparentemente han desaparecido por arte de magia. Acuérdese que ese hombre tiene muchos contactos. Nunca la firmó (a su hija), porque firmarla significaba quedar mal ante las instituciones evangélicas, se autodestruía, pero él prefiere negar a su propia hija”, indicó el hermano de Amalia.

Cuando la presunta víctima denunció por primera vez al pastor evangélico, en 1991, Raúl Vásquez, exmiembro de la iglesia Aposento de Dios, decidió alertar de lo ocurrido al Presbiterio Lima Centro. Luego, abandonó este centro junto a otros tres exintegrantes.

“El pastor José Linares le había destruido la vida, en el sentido de que ella mencionó que la violó. Bajo esa violación nación la criatura. Nosotros al ver eso, fue una indignación ”, narró Raúl Vásquez, exmiembro de iglesia Aposento de Dios.

En marzo de 1991, Vásquez envió una carta dirigida al Presbiterio Lima Centro, en la que denuncia el abuso contra Amalia.

“Sobre la conducta moral del hermano José Luis Morales Cerón, él abusó y engañó a la hermana Amalia, quien es miembro del templo Aposento de Dios, de 17 años de edad. A la fecha cuenta con 7 meses de embarazo del hermano José Linares Cerón”, señala el texto.

En abril de 1996 , seis exintegrantes de «Aposento de Dios» publicaron una carta abierta en el medio evangélico La Verdad. Según ella, Linares Cerón habría enfrentado un proceso de divorcio por violencia física, «le gustaba propasarse con las hermanas más jóvenes» y, junto a su hermano Carlos, era muy exigente con el dinero que debían aportar los fieles de su iglesia, además de otras acusaciones sobre diversos abusos.

Actualmente, el pastor evangélico forma parte del movimiento “La Resistencia”, grupo acusado de causar desmanes contra el medio de investigación periodística IDL Reporteros.

Asimismo, fue uno de los promotores el proyecto de ley que buscaba cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú por el de Ministerio de la Familia.

