Pacientes de cáncer en Bolivia fueron gaseados por la policía

Este miércoles pacientes de cáncer en Bolivia fueron gasificados por la policía.

Los enfermos protestaron en demanda del 10% para salud en el presupuesto nacional y exigen además mejoras al sistema de salud público.

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, indicó que exigen el 10% para salud, al destacar que con la pandemia se ha desnudado la precariedad en la que se encuentra el sistema.

Por su parte, la secretaria de fiscalización de la organización de pacientes, Susana Zuazo, destacó que la demanda es justa. “Estamos demasiado mal en la atención a todas las enfermedades, pero especialmente a los males crónicos”, sostuvo.

La movilización la catalogó Página Siete y otros medios locales como pacífica y se desarrolló en Plaza Murillo. En el lugar, varios de los pacientes se pararon frente a la Asamblea Legislativa en demanda de mayor presupuesto. “No hay médicos, no hay camas, no hay una atención digna para los pacientes con cáncer”, dijo Calle.

Zuazo indicó que existe un convenio con las instituciones de salud privadas para atender a pacientes con cáncer de forma gratuita, sin embargo, el convenio culmina en un mes.

Ante la situación desconocen qué va a pasar con los enfermos oncológicos que reciben el tratamiento de radioterapia en centros privados de forma gratuita. “Estamos preocupados”, sostuvo.

La movilización fue convocada por el Padre Mateo, uno de los promotores de la propuesta de ley que pide 10% para la salud. El proyecto se encuentra paralizado en el Legislativo.

A esa convocatoria también asistieron los representantes del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), quienes protestaron por la misma demanda. Luego de la gasificación, todos marcharon hacia el Ministerio de Salud.

En el mes de mayo con la pandemia de la COVID-19 en el territorio ya alzaban la voz los pacientes de cáncer.

En ese mes Rosario Calle, precisó que además de la falta de transporte, los pacientes oncológicos tenían dificultades para conseguir sus medicinas.

«Se necesitan algunos medicamentos de importación, hay que ir hasta las empresas donde distribuyen y mucha gente está sin dinero, es gente que (por el cáncer) deja de trabajar», señaló.

Cada año, en Bolivia se reportan unos 19.000 diferentes tipos de tumores malignos, un 67% en mujeres y 37% hombres, según cifras oficiales.

En las mujeres, se trata principalmente de cáncer de cuello uterino y de mama, y en los varones de próstata.



Con información de Página Siete y France 24

