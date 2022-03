¿Ensayo para hacerle fraude a Petro el próximo 29 de mayo?

Pacto Histórico denuncia irregularidades en el conteo de votos en Colombia

Según los informes de los testigos electorales del Pacto Histórico, entre los hechos se precisa, que 1.079 mesas no fueron informadas por la Registraduría; en 29.425 no se registraron votos del Pacto histórico; se encontraron 801 mesas que no están registradas en la Autoridad Electoral oficial en los consulados y 23.072 donde se presentó doble contabilización, entre otros.