Pedro Castillo: en Perú se organizan marchas para apoyar a quienes delinquen

El presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, aseguró que en su Gobierno “no nos van a dar luces o guiones (…) para dar muestra de dignidad y transparencia”. En esa misma línea, el jefe de Estado, quien podría enfrentar un proceso de vacancia, indicó que actualmente se organizan marchas a favor de quienes cometen delitos.

Castillo señaló que dichas marchas favorecen a los que quieren preservar un sistema que perjudica al agricultor y a los pueblos aislados.

“Si es que hay un indicio de corrupción, tenemos que separarla inmediatamente. Quien asuma una responsabilidad, lo tiene que hacer. Pero no vamos a permitir que, así como se nos han heredado muchos problemas de corrupción, estos, el día de hoy y otros días, salgan a tener marchas a su favor, a favor de los que delinquen, de los que quieren siempre permanecer y tener un sistema chancando al agricultor y los pueblos aislados (sic)”, expresó el mandatario.

En otro punto de su intervención en la inauguración del VII Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, Castillo Terrones hizo un llamado a la ciudadanía “para luchar contra las mafias más grandes que tiene esta patria».

“Nos pueden quitar la luz, el micrófono, pero no nos pueden apagar la voz y por eso estamos acá. Desde Yurimaguas, invoco a todo el país para unirse a luchar contra las mafias más grandes que tiene esta patria, las mafias que nos ha dejado este bicentenario”, agregó.

El presidente Pedro Castillo aseveró que mafias promueven el bloqueo de carreteras por parte de “seudo dirigentes y agitadores sociales”. Ante ello, el gobernante instó a apostar por un debate alturado debido a que “las tomas son cuando se haya agotado todo tipo de diálogo”.

“Los invito a la más amplia unidad de este pueblo. Yurimaguas, no es necesario bloquear carreteras. Mucho cuidado que las mafias están pagando a seudo dirigentes y agitadores sociales para tomar carreteras, para tomar otros puntos, cuando tenemos todo el espacio para conversar. A mí no me van a dar muestras de lucha porque vengo de esa cartera”, adicionó el jefe de Estado.

El mandatario también se refirió a las críticas a sus primeros 100 días de gestión frente al Poder Ejecutivo: “Hay mucho por hacer en esta patria, pero lo que hemos heredado en 200 años de atraso no lo podemos hacer (resolver) en 100 días”, expresó.

“Este Gobierno no solamente estará de cara al pueblo (…), sino que dejará sentadas las bases para que el Gobierno que venga, concluyendo nuestro mandato, siga la línea del pueblo y no vuelva a mancillar los derechos constitucionales”, acotó el presidente Castillo.

