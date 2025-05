Pepe Mujica será cremado y enterrado junto a su perra Manuela: Uruguay despide a su líder con caravana, velorio y honores populares

Uruguay despide al expresidente José «Pepe» Mujica con una ceremonia que incluirá una caravana, velorio, honores populares y la cremación de sus restos.

El último adiós al líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio, quien falleció a los 89 años el martes 13 de mayo, después de una lucha contra el cáncer de esófago, inició con un corte fúnebre desde la Torre Ejecutiva de Montevideo.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, acompañó a su viuda, Lucía Topolansky, en el inicio de la ceremonia, y fue el encargado de colocar la bandera nacional sobre el féretro, que fue llevado en un carruaje tirado por seis caballos.

El recorrido de la caravana incluyó la sede del Movimiento de Liberación Nacional (MLN)-Tupamaros. Desde allí se dirigió a la sede del Frente Amplio y luego a la del Movimiento de Participación Popular (MPP), para luego finalizar en el Palacio Legislativo, donde tiene lugar el velorio.

A partir de las 15:00 horas (local), el Salón de los Pasos Perdidos del recinto abrió sus puertas para la capilla ardiente. Esta instancia durará al menos 24 horas y se e espera la presencia de mandatarios y expresidentes, así como de líderes políticos y sociales de América Latina y diversos países del mundo.

Se espera para mañana la llegada de los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Multitudinaria despedida a Pepe Mujica

Las puertas del Palacio estarán abiertas durante toda la noche a pedido de la familia de Mujica para que el pueblo uruguayo pueda despedirse y rendir homenaje al líder descrito como «el jefe de Estado más humilde del mundo» debido a su estilo de vida austero y la donación de alrededor del 90 % de su salario mensual a organizaciones benéficas.

La fila que termina en el Congreso se extiende por varias cuadras. Ya pasaron el ex presidente Luis Lacalle Pou.

Pepe Mujica será enterrado junto a su perra Manuela

El último adiós a Mujica se extenderá hasta este jueves para luego ser cremado el viernes. Sus restos serán enterrados en su chacra de Rincón del Cerro al lado de donde yace el cuerpo de Manuela, su perra de tres patas, cumpliendo con el deseo del exmandatario.

La mascota por la cual Pepe Mujica siempre manifestó un cariño especial, por se la compañía “más fiel” ,apareció incluso en actos protocolares, fue testigo de reuniones del más alto nivel de gobierno, de encuentros con diplomáticos y estuvo presente en entrevistas con decenas de medios de comunicación de todo el mundo, murió en 2018 y fue enterrada en la chacra familiar.

“Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de la que no se vuelve (…) Este cacho que estamos arriba del planeta es el paraíso y el infierno, todo junto. Venimos de la nada y vamos a la nada”, afirmó en una entrevista concedida a la cadena CNN en diciembre de 2024.

“Ojalá que exista un más allá y todo lo demás. Pero no creo”, apuntó, al tiempo que señaló al lugar en donde está enterrada Manuela, en su chacra de Rincón de Cerro, donde vivía junto a su esposa, Lucía Topolansky.

“Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela. Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí“, sentenció en esa oportunidad.

