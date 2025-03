“¿Pesos o dólares, hermano? ¡Dejá de decir estupideces!”: Cristina se burla del préstamo de Milei con el FMI

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra el actual mandatario, Javier Milei, por solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta en la red social «X», la titular del Partido Justicialista (PJ) advirtió que el acuerdo por 20 mil millones que la administración del denominado «libertario» pretende firmar con la institución financiera internacional no va a servir “como no sirvió ninguno”.

«El problema es de fondo y con el Fondo. ¿Y cómo que lo que faltan son pesos? ¿Qué le estás pidiendo al Fondo? ¿Pesos o dólares?. ¡Dale hermano dejá de decir estupideces!», afirmó en tono de burla hacia Milei.

Advirtió que la medida se traducirá en ajuste, endeudamiento y negocios «para unos pocos» en la nación trasandina.

«Con el Fondo no hay plan de desarrollo ni dólares que te alcancen…. Sólo ajuste, endeudamiento y negocios para unos pocos. Y vos lo sabés muy bien… Con el Fondo no hay horizonte de nada».

Cristina a Milei:»Los dólares del FMI te van a servir sólo por un rato».

Fernández le advirtió al mandatario de extrema derecha que «los dólares del Fondo Monetario te van a servir sólo por un rato».

«Pedirle ayuda a tus amigos del norte compra tiempo, pero muy poco. Tener una Corte adicta que ataque a los opositores capaz de da un tiempito más. Pero un día Milei, la realidad te va a alcanzar y eso vos los sabés bien, sobre todo en un país cada vez más empobrecido y cada vez más harto de este circo en el que has convertido la Argentina», afirmó en el mensaje.

El fuerte descargo de la expresidenta de Argentina contra el «libertario», se produjo luego de que Milei dijera públicamente que iría presa.

A juicio de Fernández de Kirchner, con esta acción desde la administración del ultraderechista, «quieren tapar el saqueo de la Nación y la miseria con el pueblo argentino».

«La bala no les salió y por eso insisten con el grito ‘PRESA’, ‘PRESA’, ‘PRESA’ con el que quieren tapar el saqueo de la Nación y la miseria con el pueblo argentino», disparó en su publicación.

Asimismo, denunció la impunidad que logró el jefe de Estado argentino con el nombramiento de jueces de la Corte a dedo, y lo fulminó al asegurar que “fue el primer día de tu desgobierno”.

Ay Milei!… Qué jornada la de ayer!…



Sentí que FUE EL PRIMER DÍA DE TU DESGOBIERNO.



Por la mañana, antes que abran los mercados, el TOTO CAPUTO ANUNCIÓ UN NUEVO PRÉSTAMO DEL FONDO MONETARIO POR 20 MIL MILLONES DE DÓLARES. Unas horas después, en vivo y en directo, LA VOCERA… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2025

Polémico préstamo de Milei con el FMI y amenaza de devaluación

El Gobierno «libertario» de Javier Milei indicó el Fondo Monetario Internacional desembolsará a Argentina 20.000 millones de dólares por el nuevo acuerdo.

Con estas declaraciones, La Casa Rosada intentó calmar a los inversores y a la opinión sobre la polémcia medida de endeudamiento y su posibles efectos, que podrían incluir una devaluación.

Según lo anunciado por el mandatario, este préstamo tiene como objetivo robustecer el debilitado programa económico del país. Sin embargo, la cifra proporcionada por Milei ha generado más incertidumbre que certidumbre, ya que el FMI no ha ratificado oficialmente el monto ni los términos del crédito.

La portavoz de la institución señaló que aún no se había decidido el monto final del préstamo, destacando que el Directorio Ejecutivo del Fondo será el encargado de definir tanto la cifra como las condiciones del programa. Este comentario desmentía, de facto, las afirmaciones del presidente argentino, dejando en evidencia que la operación financiera aún no está cerrada y que existen dudas sobre las condiciones a las que Argentina tendrá que someterse para recibir este financiamiento. Además, la vocera mencionó que los desembolsos del crédito se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del acuerdo, lo que contrasta con la propuesta del gobierno argentino de recibir todos los fondos de una sola vez.

El anuncio del acuerdo con el FMI, no surtió el efecto deseado en el mercado, ya que no se ofrecieron explicaciones cómo podrán usarse esos fondos, ni la estrategia cambiaria que se aplicará tras el desembolso.

«Se colocaron bonos atados al tipo de cambio oficial y el mercado los compró todos desesperado por cobertura cambiaria», consignó Página12.

«En detalle, el Tesoro logró refinanciar el 100 por ciento de los vencimientos en pesos programados, que ascendían a 6,3 billones de pesos. Para lograrlo, el Ministerio de Economía debió recurrir a la emisión de bonos atados al dólar. Esta demanda por estos títulos muestra que la expectativa de devaluación está a flor de piel», explicó el medio digital..

Javier Milei ha insistido en que no va a devaluar una vez sellado el acuerdo y que es “irrelevante la discusión cambiaria”.

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían US$24.000 millones”, declaró el mandatario a Radio El Observador, al tiempo que señaló que “obviamente” no piensa en devaluar porque lo que faltarán en la Argentina serán pesos y no dólares.

El libertario respaldó los dichos de su ministro de Economía, Luis Caputo, y planteó que «si ingresan al Banco Central los dólares del FMI se pasarán de US$26.000 millones de reservas brutas a US$50.000 millones. Entonces, y siempre en base a la mirada oficial, la base monetaria quedaría en US$26.000 millones al dólar oficial y en US$22.000 millones al paralelo(…)Tengo el doble [de respaldo]”, enfatizó.

“La Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras Intransferibles, representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares”, remarcó el «libertario«.

Sin embargo, una de los principales problemas que enfrenta su administración es que las reservas internacionales siguen bajando en picada.

Según informó Página12, el Banco Central de Argentina «vendió divisas por novena jornada consecutiva, registrando un resultado neto negativo de 84 millones de dólares este jueves. Durante las últimas 9 jornadas, en tanto, la pérdida acumulada asciende a 1445 millones de dólares, generando preocupación en los mercados. En este contexto, las reservas brutas internacionales cayeron 24 millones de dólares, ubicándose en 26.222 millones de dólares, el nivel más bajo desde enero de 2024».

Asimismo, ante el anuncio del inminente préstamo y endeudamiento con el FMI, los mercados financieros mostraron volatilidad.

Los analistas coinciden en plantear que fue un grave error por parte de la administración de Milei generar tantas expectativas sobre el acuerdo con el FMI sin brindar definiciones concretas, ya que los inversores necesitan claridad sobre el esquema cambiario y el cronograma de desembolsos.