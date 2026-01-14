Petro convoca movilización para defender el decreto del salario mínimo vital como mandato constitucional

El presidente de Colombia Gustavo Petro llamó a la movilización ciudadana en defensa del decreto que fija el salario mínimo vital y del Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días.

A través de un mensaje publicado el martes en su cuenta de X, advirtió que sectores del poder político y económico acudirían a instancias judiciales para intentar derogar una las medidas adoptadas por su gobierno para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y familias colombianas.

“¡Abejas trabajadores y trabajadoras! listas a salir a las calles en multitud, a no dar un voto a las mafias políticas, ni un voto vendido a los capitanes de los asesinos del pueblo y ladrones del Estado”, escribió el mandatario.

Según el jefe de Estado, el regreso de distintos actores del poder político tras el receso de fin de año marcaría el inicio de acciones para controvertir los decretos emitidos por el Ejecutivo.

“Hoy regresan de vacaciones los del poder y vienen con toda a tumbar los decretos de la vida y la estabilidad económica”, afirmó, al tiempo que señaló que los decretos relacionados con el salario mínimo vital y con el Estado de Emergencia serían demandados ante la justicia.

“Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos”, advirtió.

Defensa del salario mínimo vital

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre, Petro decretó el nuevo salario mínimo para 2026 que contempla un incremento de un aumento del 22,7%, el más alto desde la Constitución de 1991.

En la ocasión, el mandatario indicó que el aumento establece la cifra de $2.000.000 con subsidio de transporte.

Esta medida impacta de manera directa a entre 2 y 3 millones de personas, que verán incrementados sus ingresos a partir del 1 de enero. El decreto incorpora por primera vez el concepto de salario mínimo vital, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El líder progresista explicó que con el aumento, el salario vital quedó fijado en 1.750.905 pesos (colombiano). A esta cifra se suma el subsidio de transporte de 249.095 pesos. En total, los trabajadores que ganen el mínimo recibirán 2 millones de pesos mensuales, cifra “que implica un crecimiento respecto a este año que aún no termina de 22,7%”.

En su mensaje publicado en X, destacó que la medida se fundamenta en cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y señaló que el cálculo parte del costo de la canasta básica familiar y del número promedio de trabajadores por hogar.

“El salario vital se saca del dato del Dane, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia. Lo dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del Dane, y da dos millones de pesos mensuales”, afirmó.

“El salario vital y familiar lo ordena la Constitución en su artículo 53”, reiteró.

Sin embargo, cuestionó que, pese a lo establecido en la Carta Política de 1991, durante más de tres décadas no se haya materializado ese mandato.

“Si es una orden de la Constitución, ¿por qué en 35 años no se ha cumplido?”, enfatizó.

De acuerdo con Petro, el próximo Congreso, que será elegido en marzo, deberá estudiar un proyecto de ley para establecer de manera permanente el salario mínimo vital en Colombia.

“Con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar”, instó.

A la par, denunció que “la compra de votos y la influencia de grandes capitales en el Congreso han impedido durante décadas el cumplimiento del mandato constitucional sobre el salario vital”, sostuvo.

El presidente colombiano también se refirió al sistema tributario y planteó que la Constitución ordena un esquema progresivo.

“La Constitución ordena un sistema tributario progresivo, es decir, que las personas más ricas deben pagar más impuestos que los demás, para garantizar los derechos fundamentales del pueblo y la persona en el gasto público”, afirmó.

Petro ordena detener a los compradores de votos

En su mensaje compartido en X Petro extendió un llamado a la ciudadanía a no vender su voto. “Ojo, nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto. Elegido, él solo hará leyes contra el pueblo”, señaló.

Asimismo, anunció directrices dirigidas a la Policía Nacional frente a la compra de votos. “Orden a la policía: detener a los compradores de votos en todo el país por ser delincuentes”, escribió el mandatario.

“Según esa Constitución soy su comandante supremo y doy una orden de ejecución inmediata a todos los comandantes regionales y municipales de la policía: garantías electorales y libertad del voto es que no compren el voto de la gente que trabaja”, destacó.

El mandatario también rechazó los argumentos según los cuales el salario mínimo vital gatillaría un aumento de la inflación.

“Dicen que son inconstitucionales los decretos y que generarán inflación, pero la ciencia económica los desmiente”, afirmó, destacando que los fatos del Dane muestran una reducción en los costos al productor durante 2025.

Para cerrar, insistió en la defensa del salario mínimo vital, del sistema tributario progresivo y de las medidas adoptadas por su gobierno en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social.

“La democracia es el poder del pueblo, de la gente trabajadora o que quiere trabajar, de la gente que estudia o quiere estudiar”, concluyó.