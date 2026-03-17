Petro denuncia hallazgo de una bomba y posible bombardeo desde Ecuador: “No queremos ir a una guerra”

El pulso político y comercial que libran Bogotá y Quito amenaza con subir de nivel después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara que una bomba «tirada desde un avión» ha aparecido «muy en la frontera» con Ecuador, lo que abre las sospechas de que se haya perpetrado un bombardeo desde el país vecino Sin embargo indicó que espera los resultados de una investigación para evitar «ir a una guerra».

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

La denuncia de Petro se produce justo en medio de la tensión arancelaria y comercial entre ambos países, que inició en enero pasado cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El mandatario colombiano respondió con aranceles a 73 productos, cortó el suministro de electricidad a Ecuador, argumentando que se trataba de una decisión de reciprocidad frente a lo que calificó como actuaciones unilaterales del Gobierno ecuatoriano.

Además, su administración presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

Desde el Ministerio de Defensa de Colombia destacaron que “se ha priorizado la zona de frontera con el Ecuador, aumentando las capacidades de la Fuerza Pública para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína»

Posteriormente, Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus oleoductos y desde el 1 de marzo aumentó al 50% el gravamen contra los productos de la nación vecina.

Petro «hará pública una grabación»

Durante el consejo de ministro Petro destacó que “van muchos estallidos” y dijo que pronto hará pública “una grabación” que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.

«Hay una grabación que creo debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, porque eso proviene de Ecuador», afirmó.

«No queremos ir a una guerra»

El líder progresista señaló que le pidió la semana pasada en una conversación telefónica al mandatario estadounidense, Donald Trump, que “actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”.

Manifestó que se siente orgulloso «de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo de ahora».

«Es una época de misiles muerte a la humanidad amenaza tras amenaza. Logramos sacar a Colombia, ya estaban cayendo del vecino, pero tampoco tenemos porque ser bombardeados con armas menores digamos desde el punto de vista un misil», enfatizó.

“La soberanía nacional se respeta (…) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”, añadió Petro.