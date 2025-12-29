Petro empuja la Asamblea Constituyente y asegura que “no se hará en época electoral” ni durante su mandato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que la Asamblea Constituyente que propone no se hará en la época electoral, como advierten críticos de su gobierno.

Según el mandatario, la Constituyente requiere tiempos que no coinciden con las elecciones del próximo año.

“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República”, indicó en un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

Explicó que el debate se dará cuando no haya procesos electorales en curso.

“Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después”, afirmó.

“Es decir, ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”, dijo, al tiempo que destacó que su propuesta se basa en que la instancia se reúna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, «para no afectarlo».

Los temas que propone Petro para la Constituyente

El presidente señaló que los temas que se discutirían en una eventual Asamblea Constituyente ya están contenidos en el proyecto de ley que será sometido a la firma de la ciudadanía y corresponden a reformas que no han logrado avanzar en el Congreso durante más de 33 años y que no lo harán por su propia constitución e intereses.

Entre los ejes principales mencionó las reformas sociales que fueron bloqueadas durante su mandato, como la reforma pensional, la reforma a la salud, cambios al código minero, la transformación de los servicios públicos para hacerlos universales y con tarifas ligadas a los costos reales, así como una reforma profunda al sistema educativo.

En concreto, la propuesta abarca:

1-Las reformas sociales que fueron bloqueadas al actual Gobierno: reforma pensional, reforma a la salud, reforma al código minero, a los servicios públicos para hacerlos universales, eficientes y con tarifas ligadas a sus costos y no a la especulación.

La reforma a la educación, sus contenidos, la financiación para lograr la sociedad del conocimiento, el salto de la educación pública a las fronteras del saber humano. La soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial.

2-La reforma agraria más profunda. La protección a la producción de alimentos. No habrá campesinos sin tierra fértil en Colombia.

3-La adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática. El cuidado real de su equilibrio natural. El agua es el eje rector a cuidar.

El agua potable debe elevarse a derecho fundamental y el acto legislativo de su garantía real.

La Asamblea Constituyente podrá reorganizar las vigencias futuras sin faltar a los contratos ya firmados para priorizar el agua potable, la revitalización de las selvas y la transformación de la movilidad masiva hacia la electricidad y el modo férreo, y de la industria, la agricultura y los servicios hacia la descarbonización.

4-El nuevo ordenamiento territorial de Colombia y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones. Más autonomía regional con control ciudadano, la territorialidad indígena y afro, el fin de las exclusiones por racismo, género y sexo.

El régimen especial de San Andrés Islas. El municipio como espacio real de participación ciudadana. El empoderamiento territorial frente a la crisis climática. La liberación de los espacios del agua y el ordenamiento alrededor de ella. El papel de la construcción urbana en la expansión del espacio público y las reservas naturales del país.

5-La reforma a la justicia. Solo la Corte Constitucional se mantendrá intacta. El poder judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares y ponerse al servicio de la ciudadanía y su control. El juez y el fiscal en el territorio, donde está la gente.

6-La reforma política: el sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el voto libre y obligatorio, las revocatorias, el control de softwares y de elecciones, y un árbitro electoral no político.

7-El derecho a la paz. Los actos legislativos de implementación inmediata de los acuerdos de paz realizados y el tratamiento del narcotráfico.

8-La seguridad integral de Colombia y sus ciudadanos.

9-Colombia en el mundo: la confederación de Naciones Grancolombiana, la paz en las Américas, el control real del océano de 200 millas, su investigación científica, el control real del espectro electromagnético y la órbita geoestacionaria, y la prospección espacial de la Fuerza Aérea.

El anuncio y explicaciones de Gustavo Petro se dan en medio de un debate político y jurídico sobre la viabilidad de una Asamblea Constituyente en Colombia , su alcance y los límites que impone la Constitución vigente.

Inscripción del comité promotor de la Constituyente

El Gobierno del mandatario progresista acompañó la inscripción del comité promotor que impulsará la recolección de firmas para convocar la Constituyente, el cual está conformado por nueve personas que representan distintos sectores del país y contará con un plazo de ocho días hábiles para determinar si se cumplieron los requisitos legales.

“Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional”, destacó Petro en otro mensaje compartido en la red social.

En la misma publicación, subrayó: “El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.

Desde sectores de la derecha , actores políticos como el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y precandidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, insisten en preservar la Constitución de 1991 y cuestionan las intenciones del Gobierno.

“Colombia no necesita una nueva Constitución. Necesita un nuevo gobierno que sí respete la ley y la haga cumplir”, publicó Oviedo en X, quien además insistió en la defensa del actual marco legal al declarar: “La @GranConsulta la tenemos clara: No a la Constituyente de @petrogustavo. Sí a la Constitución del 91. No necesitamos un dictador, preservemos el Estado de Derecho”.

Ante, estos dichos el presidente colombiano respondió en X con varios mensajes. “No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, escribió el mandatario, desmintiendo versiones sobre intenciones autoritarias.

Sobre las críticas de Oviedo, recordó el paso del exfuncionario por el gobierno anterior , señalando: “Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido?”.

Recordó que, durante los disturbios sociales, jóvenes detenidos fueron presentados como “terroristas pagos por Venezuela” ante la inteligencia estadounidense.

“El poder constituyente del pueblo es necesario para concretar las reformas que el Congreso no realizó en 34 años”, defendió Petro en X.

El presidente agregó: “Lo invito a no confundir Estado Social de Derecho con neoliberalismo burdo. Ni la democracia con las dictaduras de quienes quisieron ‘refundar la Patria’ en la vieja constitución dictatorial de 1886”, sentenció