Presidenta de Honduras condenó injerencia de Trump en la política interna del país y acusó «golpe electoral en curso»

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes que el país está sufriendo un «golpe electoral» y que recurrirá a instancias internacionales para defender la voluntad soberana del pueblo hondureño, criticando en ese sentido la injerencia del Presidente de EEUU, Donald Trump, en la política interna de la nación.

«Vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales», anunció la Jefa de Estado.

«Mi deber como Presidenta y como mujer que surgió de la Resistencia, es defender la democracia, la dignidad nacional y la voluntad soberana del pueblo. Ese es un mandato inquebrantable de nuestra Constitución», agregó la Presidenta Xiomara Castro.

«Por eso afirmo que estas elecciones, así como lo revelan los 26 audios presentados, están viciadas de nulidad. Porque la democracia no existe sin justicia, el pueblo hondureño jamás debe aceptar procesos marcados por la injerencia, la manipulación y el chantaje», recalcó la mandataria.

«En estas elecciones el pueblo ha sido sometido a coacciones, chantaje, extorsión, trampa, fraudes, manipulación (…) estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Desde aquí, condeno la injerencia del Presidente de EEUU, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias», manifestó Xiomara Castro.

Para la Presidenta, «esas declaraciones violaron el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo hondureño, exclusivamente en el pueblo hondureño».

«Aliados del narcotráfico»

La mandataria también tuvo palabras para la derecha hondureña: «Los conservadores desde Washington han tomado la decisión de aliarse con el narcotráfico, las maras, que durante 12 años y 7 meses operaron con impunidad desde el propio Estado. Esas alianzas buscar restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narco-estado, obligó a miles de hondureños a migrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación», recordó Xiomara Castro.

💬 “Como Presidenta y mujer surgida de la Resistencia, debo defender la democracia y la dignidad del pueblo. Los 26 audios demuestran que estas elecciones están viciadas de nulidad. La democracia no existe sin justicia y el pueblo no debe aceptar procesos marcados por injerencia… pic.twitter.com/vi5EIi2MwP — Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) December 9, 2025

#Canal8 | 🗳️🇭🇳 La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que denunciará el golpe electoral ante Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC y la OEA, al tiempo que reiteró que “la soberanía no se negocia y la democracia no se entrega”.



🔺Asimismo, subrayó que el pueblo… pic.twitter.com/D4ThHaFpcn — Canal 8 (@Canal8_hn) December 9, 2025

⁦@XiomaraCastroZ⁩ “En estas elecciones el pueblo ha sido sometido a coacciones, chantaje, extorsión, trampa, fraudes y amenazas que constituyen ataque directo a la voluntad popular. Condeno la injerencia de Donald Trump. La soberanía reside en el pueblo hondureño”. pic.twitter.com/RXzajhrhG1 — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) December 9, 2025

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano