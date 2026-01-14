Presidenta encargada de Venezuela confirmó llamada con Trump y aseguró que trabajan agenda bilateral «en beneficio de nuestros pueblos»

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez confirmó este miércoles 14/1 que sostuvo una «larga, productiva y cortés conversación telefónica» con el Mandatario estadounidense Donald Trump.

«El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos», señaló Delcy Rodríguez.

Por su parte, Trump también se refirió a la conversación, llegando incluso a calificar como «una persona fantástica» a la Presidenta encargada de Venezuela.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

#ENVIDEO📹 | La Presidenta Encargada de #Venezuela 🇻🇪, Delcy Rodríguez, y el mandatario de #EEUU 🇺🇸, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica, desarrollada en el marco del respeto mutuo. pic.twitter.com/DBHZs69VdT — teleSUR TV (@teleSURtv) January 14, 2026

Continúa leyendo:

El Ciudadano