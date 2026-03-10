Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, realizó visita de Estado a Brasil

El Presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, realizó una visita de Estado a la República Federativa de Brasil por invitación del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El objetivo del viaje fue ampliar el comercio bilateral y debatir las relaciones de asociación en una amplia gama de temas, especialmente en los ámbitos del turismo y las inversiones. Los líderes de ambos países también participaron en la inauguración del Foro Empresarial Brasil–Sudáfrica, según informó el medio Brasil de Fato, socio de TV BRICS.

Los Mandatarios discutieron el fortalecimiento de la cooperación en áreas como economía y comercio, energía y extracción de recursos minerales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria y desarrollo agrícola, tecnologías de la información, educación, medicina, cultura y deporte, consignó el sitio web del Gobierno de Brasil.

También, durante la visita oficial, las partes firmaron varios documentos bilaterales, entre ellos, un memorando de entendimiento sobre la promoción del comercio y las inversiones entre la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) y el Ministerio de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica (DTIC), así como un plan de acción actualizado para 2026-2028 destinado a implementar el memorando de entendimiento y cooperación en el ámbito del turismo entre Brasil y Sudáfrica.

Asimismo, los Presidentes también confirmaron su intención de cumplir todos los acuerdos previamente alcanzados.

«Existe un enorme potencial para desarrollar la cooperación industrial en determinados sectores, incluidos los biocombustibles, la agroindustria, la industria aeroespacial, la energía, la industria farmacéutica, la manufactura avanzada y la industria automotriz», declaró el presidente Ramaphosa en su intervención en la inauguración del foro empresarial en Brasil, declaraciones que fueron citadas en el sitio web del Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.

Esta cooperación, agregó, «debe incluir transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Sudáfrica y Brasil no son solo socios comerciales. Somos arquitectos de un orden internacional más justo».

«Sudáfrica sirve como un punto de entrada estratégico para Brasil en el continente africano, del mismo modo que Brasil ofrece una puerta de acceso para Sudáfrica hacia América Latina y el Caribe. La visita fortalece estos vínculos y apoya una interacción regional más amplia», enfatizó el Mandatario sudafricano.

Por su parte, el Presidente de Brasil expresó su solidaridad con su homólogo sudafricano en el tema de la extracción de tierras raras, señalando que ambas partes consideran que el procesamiento de los recursos minerales debe realizarse en los países donde se extraen.

«Brasil hasta ahora solo ha aprovechado el potencial de alrededor del 30 por ciento de su territorio, y contamos con un enorme potencial. Ahora es necesario establecer asociaciones para llevar a cabo el proceso de procesamiento (de tierras raras) aquí, en Brasil. Y podemos cooperar con Sudáfrica creando empresas conjuntas para su desarrollo», dijo Lula da Silva

El Mandatario brasileño también agradeció a Sudáfrica por su apoyo a la iniciativa de Brasil de financiar la protección de los bosques tropicales (Tropical Forest Forever Facility, TFFF) e invitó al país a profundizar su participación en este programa.

De igual manera, los líderes de ambos países declararon su disposición a continuar trabajando juntos en la creación de un santuario para la protección de las ballenas en el Atlántico Sur (SAWS).

BRICS

Por último, el Presidente de Sudáfrica destacó especialmente la presidencia de Brasil en el BRICS durante 2025.

Según Ramaphosa, las prioridades de Brasil al frente del bloque —como la cooperación entre los países del Sur Global y las asociaciones para el desarrollo social, económico y ambiental— también forman parte de las líneas fundamentales de la diplomacia sudafricana.

En esa línea, los Presidentes acordaron seguir promoviendo la cooperación económica y financiera destinada a fortalecer el comercio entre los países del BRICS, incluido el uso de monedas locales, e instaron a acelerar la finalización de la Estrategia de Asociación Económica del BRICS hasta 2030.

Ambos líderes subrayaron la importancia del BRICS como voz del Sur Global, necesaria para impulsar el desarrollo, respetar el multilateralismo y alcanzar consensos en asuntos de relevancia mundial.

Vía TV BRICS