Primer ministro de Perú denuncia intentos de golpe de Estado contra Pedro Castillo

El recién nombrado primer ministro de Perú, Aníbal Torres, reiteró los intentos de golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo por parte de algunos sectores del Congreso de ese país que se vienen impulsando.



En conferencia de prensa celebrada en el distrito de Ccapacmarca, el alto funcionario expresó que “ustedes están viendo que en la capital, una parte del Congreso, unos cuántos congresistas, no quieren reconocer el triunfo de Pedro Castillo, que es el triunfo de ustedes. Quieren desconocerlo”, publicaron medios locales.



Torres agregó que desde el Ejecutivo quieren terminar con la discriminación de la que está siendo víctima el mandatario, a quien una fracción del Congreso intenta desconocer tras su triunfo en las elecciones democráticas de 2021 y en correspondencia solicitan su vacancia, y ejercen presiones para forzar su renuncia.



“Nosotros les extendemos la manos a ellos. No queremos seguir discutiendo en esos problemas sino discutir los problemas nacionales, para resolver los problemas del pueblo, postergado por 200 años de vida republicana”, ahondó.



Detalló además que los campesinos son personas razonables, con capacidad de diálogo para exponer sus problemas y entender a los demás. “Soy campesino como ustedes, se trata de ponernos de acuerdo y promover la inversión a fin de generar trabajo, crecimiento económico, y con ello desarrollo social”, remarcó el primer ministro.



Torres pormenorizó que existe un sector del Parlamento que intenta aliarse con la derecha opositora para desestabilizar al país; y los instó a no generar más clima de inestabilidad.



Aseveró que está en evidencia la reunión sostenida por facciones opositoras y la fundación alemana Friedercich Naumann, anteriormente denunciada por injerencia en el contexto político peruano.



En tal sentido, la congresista Margot Palacios, perteneciente al partido gobernante, Perú Libre, presentó una denuncia por presunta violación de la constitución a su homóloga derechista María del Carmen Alva y otros congresistas como Patricia Juárez, Hernando Guerra García, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, José Williams, Carlos Anderson, Lady Camones y José Arriola; todos con participación con la fundación germana, publicó Telesur.



Palacios dice que “ellos afirman que son demócratas pero no lo son. Un demócrata respeta la voluntad del pueblo y en esa voluntad, Pedro Castillo fue elegido presidente por cinco años”, sentenció Palacios.



