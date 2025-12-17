Proyecto impulsado por Presidenta de México distribuyó 2,5 millones de libros a jóvenes de 14 países de América Latina

La embajadora de México en Chile, Laura Moreno, junto a autoridades y representantes de los ministerios de Cultura, Educación y Relaciones Exteriores, dieron el vamos oficial al proyecto «25 para el 25», el cual regalará 2,5 millones de libros a las juventudes de 14 países de América Latina.

Se trata de una iniciativa impulsada por el gobierno mexicano y su Presidenta, Claudia Sheinbaum, junto al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El objetivo: generar donaciones cruzadas de libros entre distintos países.

Según explicó el director en Chile del Fondo de Cultura Económica (FCE), Rafael López, «la idea detrás es volver a la vieja lógica que tenía Quimantú en Chile o que dio nacimiento al Fondo de Cultura, y que es que la lectura es muy atractiva y no tiene que ser para nada excluyente en términos de precios».

«Teníamos la sensación de que, más allá de la infraestructura cultural, se requería de una colección de libros en el viejo modelo, de que tuvieras tu ejemplar y lo intercambiaras con compañeros o gente de distintas edades, pero bajo la premisa de que Latinoamérica no está leyendo Latinoamérica», planteó Rafael López entrevistado por la Radio U. de Chile.

Así, la distribución de los libros se inició este miércoles 17 de diciembre, con la apertura simultánea en 200 lugares de América Latina, de las cajas con los libros que obsequiados. En Chile, la acción tuvo lugar en el Salón Ercilla de la Biblioteca Nacional.

«Este proyecto representa un esfuerzo concreto de cooperación multilateral», dijo al respecto la embajadora de México en Chile, destacando que la colección de obras esenciales que se distribuye es «un verdadero mapa literario de nuestra región».

Por su parte, el director general de FCE, Paco Ignacio Taibo II, comentó que el objetivo es que los jóvenes lectores intercambien los libros a través de clubs y salas de lectura creados en diferentes lugares de América Latina: «La expectativa es que cambiemos la manera de leer de millares, decenas de millares, centenares de millares de adolescentes», enfatizó el también escritor.

La colección #25ParaEl25 llega a manos lectoras este miércoles 17 de diciembre. Son 27 títulos de escritoras y escritores latinoamericanos pensados para leerse, intercambiarse y crear redes juveniles en torno a la lectura.



27 títulos

Hace unas semanas, el Gobierno de México, a través del Fondo de Cultura Económica (FCE), presentó las 27 obras literarias que conforman la colección 25 para el 25, dirigida a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina. Son las siguientes:

Los títulos que serán obsequiados son:

Juan Gelman — Cómo tirar contra la muerte. Nona Fernández — Space Invaders. Manuel Rojas — El vaso de leche y otras historias. Raúl Zurita — Poemas. Piedad Bonnett — Los privilegios del olvido. Gabriel García Márquez — Operación Carlota. Roberto Fernández Retamar — Poemas. Miguel Donoso Pareja — La muerte de Tyrone Power. Roque Dalton — Las historias prohibidas de Pulgarcito. Dante Liano — Réquiem por Teresa. Alaíde Foppa — Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska Miguel Ángel Asturias — Week-end en Guatemala. Carlos Montemayor — Guerra en el paraíso. Fabrizio Mejía Madrid — Disparos en la oscuridad. Adela Fernández — Duermevelas. Guadalupe Dueñas — Cuentos. Amparo Dávila — Música concreta. Sergio Ramírez — El zorro. José María Arguedas — Agua. Blanca Varela — Canto villano. Eduardo Galeano — La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara. Mario Benedetti — Geografías. Luis Britto García — Habla palabra. Osvaldo Bayer — Los anarquistas expropiadores. Juan Carlos Onetti — Cuentos. Andrés Caicedo — El atravesado. Eduardo Rosenzvaig — Mañana es lejos

Ya comienza la entrega de libros de la colección #25ParaEl25, un proyecto de fomento a la lectura para las juventudes de México y otras ciudades de América Latina, en la que colabora el @FCEMexico, @LibreriasEducal y el Gobierno de México. https://t.co/0bO1Yym7o2 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) December 17, 2025

