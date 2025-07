Quiebre total en Gobierno de Milei: Vicepresidenta de Argentina trata de terrorista a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich

«El Senado se convirtió este jueves en un campo de batalla que expuso la interna libertaria a cielo abierto». Así parte la crónica del diario argentino Página 12 sobre el quiebre que se evidenció este jueves en el Gobierno de Javier Milei, donde la vicepresidenta, Victoria Villarruel (en la foto), trató de «terrorista» a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Todo se inició con un emplazamiento de Bullrich a Villarruel, vía redes sociales, para que no participara en una sesión del Senado, convocada por la oposición, para abordar algunos proyectos «incómodos» para el bloque «libertario», entre ellos, el aumento de haberes jubilatorios.

En la víspera, Bullrich había asegurado que el el kirchnerismo planeaba «un golpe institucional en el Senado, plantándole a la vicepresidente (Villarruel) una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos».

Pero Villarruel igual llegó hasta el Senado a participar en la sesión, lo que causó la molestia de Bullrich, quien la interpeló directamente: «Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia», escribió la Ministra de Seguridad en su cuenta de la red social X.

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar, y vino con todo, a través de la misma red: «Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país».

«Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido», agregó la vicepresidenta argentina, revelando así las tensiones que existen en estos momentos en la interna del cuestionado gobierno que encabeza Javier Milei.

Al cierre de esta nota, Bullrich había respondido de vuelta a Villarruel: «¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente’? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos».

«Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país», manifestó Bullrich.

