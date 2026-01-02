“Quieren limpiar a los pobres”: trabajadoras sexuales denuncian escalada de violencia policial en Buenos Aires

Bajo el grito de que la policía “quiere limpiar a los pobres”, las trabajadoras sexuales de Buenos Aires denuncian la escalada de violencia institucional.

El barrio Constitución de la capital Argentina es el que registra la mayor cantidad de casos de violencia policial.

El cierre de 2025 quedó marcado por la brutalidad de los uniformados luego del ataque perpetrado contra Victor Vargas, quien falleció el 31 de diciembre después de recibir un disparo en el rostro, así como por el caso de Juan Gabriel González, quien resultó baleado por las fuerzas de seguridad durante la Navidad.

Vargas, quien era padre de una hija adolescente y vivía junto a su madre, se dedicaba a cuidar automóviles en las calles de la ciudad. Según el relato de las trabajadoras sexuales en medio de una trifulca callejera, el oficial Santiago Barrientos le disparó sin mediación ni advertencia.

“Le tiraron directo a la cara”, indicaron, según consignó Página 12.

“El chico se estaba peleando con el chileno y el policía de la nada sacó su pistola y le disparó”, explicó una de las testigos, a la vez que preguntó: ¿Por qué le disparó a la cara y no a las piernas?

«Los bomberos también limpiaron del asfalto la sangre del hombre, cuyo nombre se supo por la obstinada intención de las trabajadoras sexuales de averiguar su identidad en el hotel familiar donde vivía. En los videos que se registraron el domingo a media tarde se lo ve tirado en el suelo y rodeado de policías», informó el medio citado.

Días antes, las cámaras de los celulares registraron lo que sucedió con Juan Gabriel González, quien fue asesinado por la policía en Navidad. Por ese homicidio está detenido el uniformado Gastón Miño, q1uien se encuentra a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal N°20 por el delito de homicidio agravado.

“Quieren limpiar a los pobres”

La denuncia en el barrio de Constitución es muy concreta: “quieren limpiar a los pobres”. Así lo señalaron quienes participaron en la manifestación que se llevó a cabo justo en el día el que un oficial de la Comisaría 1C le disparó a Victor Vargas un tiro en el rostro y dos en el tórax.

“Este año las detenciones arbitrarias en el barrio se triplicaron en comparación a otros años, pero también lo que se incrementó fueron los operativos, las razias y la violencia con la que se llevan a cabo los procedimientos que realiza la policía de la comisaría vecinal 1C”, relató Georgina Orellano, referente del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, habitante del barrio Constitución y conocedora de las complicadas relaciones que existen entre policía, sexo servidoras, personas en situación de calle y vecinos.

Destacó que desde diciembre de 2023, cuando Jorge Macri asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha registrado una tendencia hacia la limpieza de personas, es decir, tratarlas como desecho.

“Tiene un componente de fascismo, de racismo y de clase, paran a los colectivos migrantes, a las vendedoras ambulantes, a las trabajadoras sexuales, a la persona de situación de calle, a los jóvenes que están atravesados por consumo problemático”, explicó en diálogo con Página/12.

Testimonios de brutalidad policial

“Me rompiste el brazo”, le dijo Fiorella a un policía que la tenía contra el suelo el pasado 1° de noviembre de 2025.

la detención de la mujer transgénero y migrante estuvo en un primer momento a cargo detención había de una funcionaria policial, pero luego fue desplazada por un varón.

“Ese policía gordo me tiró al piso y me puso la rodilla en la espalda, yo quedé boca abajo contra el suelo. Le dije ‘me estás lastimando, me vas a romper el brazo’ y él me contestó: ‘dejá que yo sé lo que estoy haciendo’. Puso la rodilla sobre mi brazo, yo escuché el crack de que me lo rompió”, relató Fiorella, quien esa noche quedó detenida por defender a una de sus compañeras que estaba siendo agredida por integrantes de una banda delictual.

Pasaron más de tres horas desde que la policía le rompió el brazo hasta que pudo ser asistida. Primero la pasearon por la Comisaría 1C y después la derivaron al Hospital Ramos Mejía.

Según los antecedentes, tuvo una fractura expuesta, le operaron el brazo y actualmente espera por la segunda intervención.

Aunque denunció la brutalidad de la policía, tiene temor de que pueda haber represalias.

Más de 2.500 casos de violencia policial

Según datos publicados por el Ministerio Público de Defensa, durante el 2024 hubo 2.529 casos de violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires, un aumento considerable respecto al 2023, donde se registraron 1.632. En el informe gráfico de 2024, la Comisaría Vecinal 1C se destaca ampliamente como la dependencia con más casos registrados de violencia policial, alcanzando los 231. Le siguen la Comisaría Vecinal 1B (117 casos), la Comisaría Vecinal 7C (112 casos) y la Comisaría Vecinal 1.11.14 – GNA (106 casos).

“A nosotros nos preocupa la escalada de violencia de la policía, pero también nos preocupa que no hay nadie que pueda señalar la responsabilidad política que hay atrás, porque la policía si hace lo que hace es porque tiene un aval del poder político”, explicó Georgina Orellano.

Detenciones con violencia sexual

Desde la Casa Roja –sede del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales– han venido denunciando las agresiones perpetradas por los funcionarios de la policía, quienes las desnudan en la calle o en los hoteles, y que además no respetan sus identidades y que les roban dinero.

“‘Sacate lo que tenés ahí, sino te vamos a palear’, relató Vanesa reproduciendo las plñabras que le dijo una mujer policía al detenerla cuando salía de trabajar. El hecho sucedió el pasado 16 de diciembre cerca de las 3 de la tarde.

Según narró, dos policías se bajaron de un auto particular, la empujaron contra la pared y la esposaron:

“Me metieron en el hotel de Salta 1420. Me llevaron a la habitación y yo estaba solita nomás con ellas dos”, cuenta Vanesa, quien además relata que la desnudaron: “Me metieron los dedos con guantes que sacaron del bolsillo, sin esterilizar, me metieron los dedos en mi vagina (yo estoy operada) y dijeron que ellas me habían sacado el envoltorio de mi ropa íntima y yo no uso ropa íntima”, explicó

Vanesa dejó en claro que no estaba haciendo nada y que solo salía de trabajar y que las mujeres policías lo que estaban haciendo era amenazarla y acusarla de narcomenudeo.

Según indicó, no fue la única vez que se había cruzado con esas dos agentes: “Me habían querido detener y yo me metí en un bar, y esa vez me dijeron: ‘Ojalá que lo que te hayan pasado, te haga morir, la próxima vez que te vea te voy a detener, te voy a sembrar droga, te voy a llevar detenida’, y yo un poco que les agarré miedo”.

“Limpieza” y complicidad vecinal

De acuerdo con el artículo de Página/12, varios vecinos y vecinas de Constitución se adhieren a la narrativa de la limpieza como parte de promover el orden el barrio bonaerense.

Por redes sociales, distintas agrupaciones de vecinos festejan cuando un operativo desplaza a vendedores ambulantes, exigen que las personas en situación de calle se vayan a los paradores –aunque estén colapsados– o celebran que la policía detenga trabajadoras sexuales.

Por ejemplo, la cuenta de Instagram de VecinosdeContitución ha publicado videos que muestran a jóvenes peleando en la plaza, gente durmiendo en la calle, así como a policías deteniendo a trabajadoras sexuales y migrantes.

“Esta es la mugre en la que vivimos todos los vecinos de Constitución”, señalan en los posteos en los que intentan empatizar con la parte del barrio que considera que la presencia de estas personas “le baja el precio” a las viviebdas.

Asimismo, la narrativa de la organización Buenos Vecinos está alineada con el modelo de que una ciudad sin gente pobre en la calle es una ciudad limpia, pero además sostienen las versiones que intentan instalar las fuerzas de seguridad frente a los hechos de violencia policial.

De hecho, el día en el que Victor Vargas fue baleado, esa cuenta de Instagram publicó una versión de los hechos contraria a la de los testigos que estuvieron el domingo en la esquina de Salta y Constitución: “El oficial le dio la voz de alto al sujeto pero este no obedeció, por el contrario el individuo se abalanzó de manera amenazante manteniendo el cuchillo de carnicero en la mano. El efectivo utilizó su arma reglamentaria y disparó contra el agresor, este murió”, indicaron en un mensaje compartido en la red social.