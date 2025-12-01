“Respeten únicamente los resultados oficiales”: expresidente de Colombia alerta por injerencias externas en las elecciones de Honduras

El expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano (1994-1998), expresó su preocupación por la injerencia extranjera en el proceso electoral hondureño e instó a que se «respeten únicamente los resultados oficiales” de los comicios.

A través de un mensaje en su cuenta en X, el exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en nombre de su país y la región, rechazó «las injerencias indebidas de gobiernos y presidentes extranjeros que afectan la soberanía y el derecho del pueblo hondureño a escoger quién debe ser su próximo representante en la Presidencia de la República».

También manifestó su inquietud por la forma en este está siendo conducido el proceso electoral.

En el pronunciamiento, también instó a las autoridades internacionales y nacionales estar atentos y que, a la vez, se respeten únicamente los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo en Honduras para elegir al presidente para el periodo 2026-2030, con toma de posesión prevista para el 27 de enero. Así como para escoger a 128 legisladores titulares y sus suplentes para el Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores municipales.

«Hago un llamado fervoroso a todas las autoridades nacionales e internacionales que hoy están siguiendo de cerca estas elecciones, para que se respeten y respalden únicamente los resultados oficiales y que solo cuando exista una agregación válida y autorizada de los votos pueda hacerse algún anuncio formal», afirmó Samper.

Indicó que cualquier pronunciamiento previo «no sería más que especulación».

Finalmente, hizo hincapié en lo difícil que fue para el país centroamericano recuperar la democracia de las manos del narcotráfico y corrupción y en ese sentido exhortó al pueblo hondureño a hacer respetar los resultados oficiales del proceso electoral.

«Aunque en este momento los enemigos del gobierno y de la institucionalidad democrática estén recibiendo apoyos externos para consolidar una posición absolutamente ilegal e inconstitucional, insisto en mi llamado al pueblo de Honduras para que haga respetar los resultados de estas elecciones en curso y para que dichos resultados sean debidamente oficializados», planteó el exmandatario colombiano.

Como expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR manifiesto que en mi país y en América Latina estamos muy preocupados por el curso que están tomando las elecciones en Honduras, no solamente por las injerencias indebidas de gobiernos y presidentes extranjeros que… — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) November 30, 2025

El pronunciamiento de Ernesto Samper se produjo a raíz de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se manifestó públicamente a favor del empresario y candidato de la derecha por el Partido Nacional, Nasry Asfura, señalando que, en caso de que este ganara la elección, su gobierno indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en la nación norteamericana por delitos de narcotráfico.

El magante republicano también amenazó que no colaboraría con la nación centroamericana en caso de que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, resultara electa.

Rixi Moncada llama a vigilar el escrutinio

Al cierre de la jornada electoral de este domingo, Moncada publicó un mensaje en sus redes sociales en el que combinó agradecimientos y advertencias. Por un lado, valoró el respaldo del electorado a su propuesta de reforma económica y democrática; por otro, llamó a sus seguidores a mantenerse vigilantes y “en pie de lucha hasta obtener los resultados finales” con el total de actas escrutadas.

«Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones», expresó.

La candidata también anunció que fijará públicamente su posición una vez que avance el proceso de conteo y el Consejo Nacional Electoral continúe entregando resultados oficiales:

«Mañana (lunes) en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE (Consejo Nacional Electoral)», indicó.