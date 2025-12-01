“En pie de lucha hasta el 100% de las actas”: Rixi Moncada llama a vigilar el escrutinio tras elecciones en Honduras

La candidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, emitió un mensaje al cierre de la jornada electoral de este domingo en Honduras en el que combinó agradecimientos y advertencias. Por un lado, valoró el respaldo del electorado a su propuesta de reforma económica y democrática; por otro, llamó a sus seguidores a mantenerse vigilantes y “en pie de lucha hasta obtener los resultados finales” con el total de actas escrutadas.

El mensaje fue difundido en su cuenta oficial en la red social X, en un contexto de escrutinio en marcha y de acusaciones de injerencia externa sobre el proceso. En paralelo, el pueblo hondureño permanecía en los centros de votación observando el conteo acta por acta, mientras los resultados preliminares se cargaban en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Con ello, el llamado de Rixi Moncada escrutinio de actas se instaló como un elemento central de la noche electoral, apuntando a que el proceso se siga de cerca hasta el 100% del conteo.

Rixi Moncada escrutinio de actas y llamado a “mantenerse en pie de lucha”

En su mensaje, la candidata de Libre destacó en primer término el respaldo recibido en las urnas y el sentido de su programa.

«Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática«, escribió la aspirante presidencial.

Al mismo tiempo, reforzó la necesidad de monitorear cada etapa del conteo, enfatizando el Rixi Moncada escrutinio de actas como tarea colectiva:

«Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones», subrayó.

La candidata también anunció que fijará públicamente su posición una vez que avance el proceso de conteo y el Consejo Nacional Electoral continúe entregando resultados oficiales:

«Mañana (lunes) en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE (Consejo Nacional Electoral)», finalizó Moncada.

Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones.… — Rixi Moncada (@riximga) December 1, 2025

Un proceso con cinco candidaturas y millones de votantes habilitados

Las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras contaron con cinco fórmulas presidenciales en competencia. Las encuestas previas concentraban la atención en tres nombres: Rixi Moncada por el Partido Libre (izquierda), Nasry Asfura por el Partido Nacional y Salvador Nasralla por el Partido Liberal (ambos de derecha).

También participaron Nelson Ávila, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), y Mario Enrique Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).

Según los datos oficiales, unos 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para votar en estas elecciones, en las que se elige al presidente para el periodo 2026-2030, con toma de posesión prevista para el 27 de enero. Además de la Presidencia, se definían 128 legisladores titulares y sus suplentes para el Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores municipales.

Un escrutinio reñido y resultados parciales

De acuerdo con el reporte difundido a las 03:30 de la madrugada de este lunes (09:30 GMT), el conteo avanzaba sobre el 52,93% de las actas electorales. En ese corte parcial, el candidato Nasry Asfura sumaba 702.359 votos (40,08%), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, con 695.213 sufragios (39,66%).

En ese mismo tramo del escrutinio, Rixi Moncada alcanzaba el 19,24% de los votos, quedando en tercer lugar mientras continuaba el procesamiento de actas por parte del Consejo Nacional Electoral.

Estos resultados parciales son precisamente el contexto en el que se inscribe el llamado de la candidata de Libre a mantenerse “en pie de lucha” hasta el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones, y a seguir de cerca el comportamiento del TREP y de los cómputos oficiales.

Vigilancia popular del escrutinio y denuncias de injerencia

Mientras se desarrollaba el conteo, el pueblo hondureño permaneció en los centros de votación de todo el país, acompañando el escrutinio de cada Junta Receptora de Votos (JRV) y verificando la consistencia entre el conteo en mesa y los datos reflejados posteriormente en el TREP.

Esta vigilancia ciudadana se dio en un clima marcado por denuncias de intromisión extranjera y de una conspiración electoral atribuida a representantes del bipartidismo hondureño y a autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ese mismo contexto, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó públicamente a favor del empresario Nasry Asfura, señalando que, en caso de que este ganara la elección, su gobierno indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Esa declaración se sumó a las críticas sobre la influencia externa en el proceso democrático hondureño y reforzó el clima de desconfianza que rodea al escrutinio que Rixi Moncada llamó a vigilar “hasta el 100% de las actas”.