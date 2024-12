Sacerdotes argentinos acusan a Milei de generar “hambre creciente” en la población

A través de una carta abierta, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres acusó al presidente de Argentina, Javier Milei de gobernar “a fuerza de decretos y vetos”, justificar medidas con “números siempre falseados”, generar “hambre creciente” en la población y promover “la ley de la selva en nombre de una falsa libertad”.

Los sacerdotes argentinos, que lideran misiones en villas y barrios de toda la nación trasandina, afirmaron que cuando se cumple un año del desembarco de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada “quien realmente ganó fue el poder económico concentrado”.

En el texto encabezado por una cita del Evangelio: “Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro; no se puede servir a Dios y a Dinero”, los religiosos se refirieron a la victoria del denominado «libertario» en el balotaje del 19 de noviembre de 2023 y su necesidad de establecer alianzas con el macrismo para sumar mayoría en el Congreso

«Se cumple un año desde que La Libertad Avanza (SIC) asumió el gobierno en su poder ejecutivo. Sabíamos que lo había logrado con una legítima mayoría en la segunda vuelta electoral, aunque tenía una importante minoría en el poder legislativo y debía dialogar con un poder judicial cooptado por el macrismo», recordaron.

Acto seguido, criticaron al mandatario de ultraderecha por administrar “a fuerza de DNU y vetos”, y cerrar acuerdos con “insultos, agresiones y humillaciones”, con quienes» fueron terceros en las elecciones, los que – con complicidades, acuerdo y negociaciones con grupos “amigables”, le permitieron unos pocos logros y unos muchos silencios».

Además, los curas denunciaron que a lo largo de este año “el Estado retiró lo poco que había de institucionalidad” y advirtieron que desde el 10 de diciembre del año pasado “quien realmente ganó fue el poder económico concentrado”.

«Un poder negado a cualquier gesto o actitud de humanidad por aquello de “poderoso caballero es don dinero” (F. de Quevedo). Esta actitud, donde – como era de esperar para quien quería verlo – hay unos pocos, muy pocos, ganadores, hay un pequeño grupo algo beneficiado y una inmensa mayoría perjudicada, el Gobierno celebra lo que ellos entienden como logros, con números siempre falseados y hambre creciente», enfatizaron.

La declaración también sostiene que este “triunfo del individualismo”, del “racismo y el odio” conducen “a una desintegración social”, en un contexto donde prospera “el sálvese quien pueda y la ley de la selva en nombre de una falsa libertad”.

“Perdió la patria, perdió la esperanza y la libertad sigue retrocediendo”, recalcaron los curas, al tiempo que agruparon en un listado de los principales focos conflicto que permanecen abiertos producto de los ataques perpetrados por la administración del libertario a distintos grupos como médicos, jubilados, las Aerolíneas Argentinas, las universidades, los despedidos, los trabajadores de comedores y las comunidades originarias y campesinas.

«Esto es lo que lograron, porque es lo que buscaron… mientras la CGT (Confederación General del Trabajo) piensa si amenaza con discutir de evaluar si acaso convenga indicar que preparará la posibilidad de insinuar con pensar un paro…», señalaron.

“El Estado retiró lo poco que había de institucionalidad. No hay respeto a las disidencias, no hay condenas al genocidio en Gaza, no hay cuidado y protección de la Madre Tierra, no hay defensa de las mujeres víctimas ni atención a la cultura. El retiro es sistemático. Y grave”, cierra la carta abierta de los sacerdotes argentinos.

A un año de La Libertad Avanza haber asumido la presidencia de la nación, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 49,9% de la población (23 millones de personas) se encuentra bajo la línea de pobreza, cifra que supera en 8 puntos porcentuales la registrada en 2023.

Por nivel socioeconómico, los sectores más vulnerables fueron los más afectados. En el nivel “socioeconómico muy bajo”, la pobreza aumentó del 68,3% en 2023 al 75,1% en 2024. En el nivel “bajo”, la proporción de pobres pasó del 56,8% al 61,7%.

Por otro lado, la indigencia ha registrado un incremento del 76%, y llega a afectar a más de 6 millones de argentinos.

«Desprecio por los más vulnerables»

El padre Guillermo Fernández Beret, integrante del Grupo Opción por los pobres, destacó la preocupación del sector eclesiástico, tras analizar el primer año de gestión de Javier Milei e indentificar cómo resultó afectada la vida de la población más vulnerable.

Al respecto, advirtió que el gobierno de La Libertad Avanza tiene «desprecio por los más vulnerables” y quiere «romper con el pasado”, en referencia a la violencia que ejerce sobre los jubilados.

“Para esta gente los jubilados son despreciables, porque nos atan a la tradición de que la vida humana tiene prioridad sobre el dinero, sobre el lucro. Eso es una de las cosas más notorias de este Gobierno”, expresó en declaraciones a Página 12.

Ante este escenario, Fernández Beret hizo un llamado a reforzar la militancia política entre los argentinos y en especial entre los más jóvenes.

“Por un lado creo que hay que reforzar la militancia política, sindical y la militancia de la fe. Me parece que reforzar la idea del compromiso con las ideas que nos han movido toda la vida”, explicó.

“Algo a lo que hay que apostar y preocuparse es la militancia de los niños. Hay que ofrecer espacios a los jóvenes y niños donde puedan crecer conscientes de lo que significa la solidaridad, una cultura de la compasión y no del abandono. Creo que quieren una sociedad de huérfanos y eso es lo que no hay que permitir”, planteó el sacerdote.