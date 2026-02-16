El salario vital se defiende en la calle: Petro convoca movilización nacional tras el freno judicial

El gallito por el salario vital en Colombia escaló del terreno jurídico a la calle. Este domingo, el presidente Gustavo Petro afirmó que la decisión del Consejo de Estado —que suspendió la medida— no implica un efecto inmediato y que el Gobierno tiene un margen para responder con un decreto transitorio. Mientras eso ocurre, dijo, el salario vital se mantiene.

El Mandatario anunció tres movimientos concretos: pedirá una aclaración al magistrado ponente, convocó para este lunes a la Comisión Permanente de Concertación y llamó a movilizaciones nacionales el próximo jueves. El mensaje fue claro: el debate, para Petro, no se cierra entre expedientes, sino con presión social.

En su alocución hacia el país, el Presidente enmarcó el salario vital como parte de una discusión mayor sobre el modelo de país y la distribución de la riqueza. “Lo que se viene presentando ya en medio de estas elecciones es una lucha por la distribución de la riqueza en Colombia […]”, dijo, conectando el tema con otras disputas de su administración, como la reforma a la salud y la reforma pensional que —según sostuvo a Radio Nacional de Colombia— quedó detenida pese a haber sido aprobada en el Congreso.

Salario vital en Colombia: el decreto transitorio y el “mínimo vital y móvil”

Petro aseguró que el nuevo texto no será un simple trámite: deberá sostener el criterio de “mínimo vital y móvil” como mandato constitucional y fundamentarse con estudios y “realidades económicas”. Además, explicó que el decreto transitorio debe motivarse bajo parámetros usados cuando no hay consenso en la Comisión de Concertación, ponderando variables como inflación, productividad, participación de los salarios en el ingreso nacional e incremento del PIB. En ese marco, citó: “El salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso… el gobierno deberá motivar su decreto… atendiendo… la inflación real del año que culmina… la productividad…la contribución de los salarios al ingreso nacional… [y] el incremento del producto interno bruto”.

Salario vital en Colombia: Petro rebate el “alarmismo” y llama a marchar

Frente a quienes alertan alzas de precios o más desempleo, el Presidente sostuvo que “todos los datos indican” lo contrario. Como respaldo, citó un análisis de JP Morgan para 2026: “Analiza el empleo para este año y dice que la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida”.

Sobre la inflación de enero, Petro negó un vínculo con el ajuste salarial: “Creció apenas 0,25% los precios y no debido al salario…”, y atribuyó las presiones a tasa de interés, escasez de alimentos y el alza del precio de la carne de res.

El cierre fue una convocatoria directa a la movilización: “El jueves nos esperan en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital… se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador”. Para Petro, la disputa sigue abierta—y se juega, también, en la calle.