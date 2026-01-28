Sigue la polémica en Argentina: Otro avión militar de EE.UU. llegó a Neuquén con comitiva de legisladores para visitar Vaca Muerta

Medios argentinos advierten que el foco de la visita de los legisladores estadounidense estuvo puesto en monitorear y eventualmente contrarrestar la creciente presencia de capitales y tecnología china en proyectos clave del yacimiento petrolero Vaca Muerta.

En un nuevo capítulo que intensifica el debate en Argentina sobre soberanía y alineamiento geopolítico, un avión militar estadounidense Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) aterrizó este martes en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, transportando a una delegación bipartidista del Congreso norteamericano cuyo itinerario central fue una visita a las instalaciones del yacimiento petrolero Vaca Muerta.

El hecho ocurre en un contexto de creciente presencia militar y diplomática estadounidense en el país y apenas días después de que la misma aeronave realizara una polémica escala en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Según registros de medios locales, el vuelo con matrícula 05-0730 despegó en horas de la madrugada del Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” de Buenos Aires y aterrizó en Neuquén a las 09:34 horas. El avión había llegado originalmente a Argentina desde la Base Conjunta Andrews en Maryland, tras hacer escala en Ushuaia el pasado domingo.

A bordo viajaba una comitiva integrada por una docena de legisladores, principalmente miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezada por el senador del Partido Republicano Morgan Griffith.

La delegación, compuesta por demócratas y republicanos, descendió en un vehículo con destino a la zona de Añelo, donde visitó las instalaciones de Loma Campana para conocer de cerca las operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Vaca Muerta.

De acuerdo a la información proporcionada inicialmente por la Embajada de Estados Unidos, la agenda de la visita incluiría temas como “la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el diario LA NACION, los con­gre­sis­tas estadounidenses fue­ron reci­bi­dos por tra­ba­ja­do­res téc­ni­cos de YPF e ins­ti­tu­cio­na­les de Loma Cam­pana, donde pudieron observar el fun­cio­na­miento de los equi­pos de per­fo­ra­ción y de frac­tura, así como la sala tec­no­ló­gica instalada en ese yaci­miento, el pri­mero que tuvo YPF en Vaca Muerta, que opera con Chevron.

«Ase­gu­ran quie­nes acce­die­ron a deta­lles del reco­rrido que la idea de los repre­sen­tan­tes fue cono­cer la ope­ra­ción y que bus­ca­ron inte­rio­ri­zarse sobre cues­tio­nes téc­ni­cas del nego­cio, deta­lles de la indus­tria a nivel local, GNL y cómo fun­ciona el RIGI, la legis­la­ción que pro­mo­vió el Gobierno para cap­tar inver­sio­nes», reportó.

El foco real: competencia con China en Vaca Muerta y los recursos estratégicos

Sin embargo, fuentes periodísticas sostienen que el interés central fue otro. Medios locales y analistas coinciden en que el verdadero objetivo de la visita trasciende la agenda ambiental declarada. El foco estuvo puesto en monitorear y eventualmente contrarrestar la creciente presencia de capitales y tecnología china en proyectos clave de la región, específicamente en la nueva usina termoeléctrica y en el proyecto de industrialización de gas de regalías.

Neuquén representa hoy DÍA el tablero principal de la disputa por los recursos no convencionales, entre Washington y Beijing. En la provincia conviven proyectos de empresas chinas, como CIMC y el reciente desembarco de China Sany, que compiten directamente con operadoras norteamericanas en servicios y tecnología petrolera.

“Washington vino a medir el nivel de penetración de Beijing en el área que domina el Estrecho de Le Maire», alertó la plataforma Agendas Malvinas y señaló que el objetivo de la nación nortamericana es desplazar o contener la creciente oferta de tecnología y financiamiento chino para la exportación de crudo y gas.

«El interés real no fue la «mitigación del cambio climático», como sugirió la Embajada. El foco estuvo en los proyectos de la nueva usina termoeléctrica y la industrialización de gas de regalías, ambos con capitales y tecnología china», señaló,

Esta observación conecta la escala en Neuquén con la previa en Ushuaia, ubicada estratégicamente en la boca del Atlántico Sur.

Hermetismo oficial y reclamos políticos

La visita se desarrolló bajo un notable hermetismo. Fuentes policiales de Neuquén confirmaron a Diario Río Negro que la fuerza provincial “no participó en el despliegue de seguridad hacia la zona de Añelo y tampoco estaba prevista ninguna intervención protocolar del gobierno provincial” de Rolando Figueroa. La logística y los trámites de la tripulación fueron gestionados directamente por la Embajada de Estados Unidos con el Ministerio de Defensa de Argentina a cargo de Carlos Presti.

Este secretismo generó una ola de reclamos políticos. La diputada nacional kirchnerista por Neuquén, Lorena Parrilli, presentó un pedido de informes al gobierno provincial para que aclare si estaba al tanto de la visita y cuál fue el motivo oficial declarado.

PEDIDO DE INFORME POR AERONAVE MILITAR DE EE.UU. EN NEUQUÉN (Proyecto 18.130 Exp 2) pic.twitter.com/reBvxJHcza — Lorena Parrilli (@loreparrilli) January 27, 2026

Paralelamente, desde Tierra del Fuego, la senadora nacional Cristina López también presentó un pedido de informes y cuestionó duramente la operación, afirmando que representa “una nueva muestra de entrega de soberanía por parte de [el presidente Javier] Milei”.

PEDIMOS EXPLICACIONES POR EL ARRIBO DE UN AVIÓN MILITAR DE EE.UU. A USHUAIA ✈️🇺🇸❌



👉 Sin información oficial.

👉 Sin intervención del Congreso.

👉 Al mismo tiempo que intervinieron el Puerto de Ushuaia.

👉 Sin aclarar que quieren hacer con nuestra Base Naval Integrada.



Son… pic.twitter.com/cGigj8wtFL — Cristina Lopez (@crislopeztdf) January 26, 2026

Desde el entorno del gobernador fueguino Gustavo Melella, según revelaron algunos medios, se especuló con que la escala en Ushuaia no fue casual y forma parte de una “maniobra coordinada para alinear la infraestructura estratégica del sur con los intereses de Washington”, reflotando el polémico proyecto de una Base Naval Integrada con participación norteamericana.

Llegada de otra comitiva y la respuesta de Cancillería

En paralelo a los eventos en Neuquén, alrededor del mediodía del mismo martes, un segundo Boeing C-40 Clipper de la USAF aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, proveniente de Lima. Este vuelo transportaba a otra delegación bipartidista, en este caso del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, encabezada por el legislador Tim Walberg.

🇺🇸🇦🇷 Hace minutos arribó a Aeroparque el Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, matrícula 02-0202, proveniente de Lima pic.twitter.com/Gh1mMR1yKq — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) January 27, 2026

Ante la repercusión pública y las críticas, el canciller de Argentina Pablo Quirno rompió su silencio y a través de un mensaje publicado en la red social X (antiguo Twitter) confirmó el arribo del segundo grupo y defendió el propósito de las visitas.

No.



Las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país.



Abrazo. https://t.co/XLSFdKzgu1 — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 27, 2026

“Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EEUU”, escribió, y añadió: “Desde el Gobierno celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”.

Consultado sobre por qué la prensa se enteraba antes que la ciudadanía a través de canales oficiales, Quirno respondió que “las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país”. A un usuario que le preguntó si un avión militar argentino podría operar con similar libertad en Estados Unidos, el canciller respondió lacónicamente: “Si. Abrazo”.

Mayor presencia militar estadounidense en Argentina

Esta doble visita legislativa se enmarca en un escenario de notable incremento de la presencia militar estadounidense en Argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. En septiembre de 2024, el Gobierno «libertario» habilitó por decreto la entrada de tropas estadounidenses para participar en ejercicios conjuntos. Uno de ellos, el ejercicio “Tridente”, se desarrolló entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

La plataforma Agendas Malvinas vinculó estos movimientos con una estrategia más amplia: “El uso de recursos militares para una comitiva legislativa refuerza que se trata de una misión de seguridad nacional de los EEUU., bajo el modelo de penetración del neocolonialismo que encabeza Donald Trump”.

La polémica parece lejos de apagarse. Mientras que la administración de Milei celebra el “interés” internacional, amplios sectores de la oposición y expertos en soberanía ven con profunda preocupación el avance de una agenda que, aseguran, prioriza la alineación con Washington sobre la autonomía estratégica nacional, especialmente en regiones sensibles y ricas en recursos como la Patagonia y Vaca Muerta. La demanda de transparencia y explicaciones completas sigue pendiente.

Foto de destacada: Canal 12