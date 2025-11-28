The Washington Post reveló macabras instrucciones de Secretario de Defensa de EEUU en operativo contra lanchas venezolanas: «Mátenlos a todos»

El medio estadounidense The Washington Post reveló las macabras instrucciones entregadas por el Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (en la foto), en el marco de la primer acción militar ordenada por el Presidente Trump contra supuestas lanchas de narcotraficantes en el Caribe, en la que murieron 11 personas.

De acuerdo a la publicación, «el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una orden verbal, según dos personas con conocimiento directo de la operación. La orden era matar a todos, dijo una de ellas», se lee en la crónica de The Washington Post.

El reporte relata los crudos momentos vividos ese 2 de septiembre de 2025: «Un misil silbó frente a la costa de Trinidad, impactando el buque y provocando un incendio de proa a popa. Durante minutos, los comandantes observaron cómo ardía el barco en una transmisión en vivo de un dron. Al disiparse el humo, vieron cómo dos supervivientes se aferraban a los restos humeantes».

Ante esto, continúa la crónica, el comandante de Operaciones Especiales que supervisaba el ataque «ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, según informaron dos personas familiarizadas con el asunto. Los dos hombres volaron en pedazos en el agua».

La publicación también enfatizó que los presuntos traficantes «no representan una amenaza inminente de ataque contra EEUU y no se encuentran, como ha intentado argumentar la administración Trump, en un ‘conflicto armado’ con EEUU, por lo que, «dado que no existe una guerra legítima entre ambos bandos, matar a cualquiera de los hombres en las embarcaciones equivale a asesinato», señaló Todd Huntley, exabogado militar de las fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU.

En total, consignó The Washington Post, «desde ese primer ataque, el Pentágono ha atacado al menos 22 barcos más, incluido uno semi sumergible, en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental», matando a otras 71 personas.

Lee el reportaje completo ACÁ

