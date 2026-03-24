Tragedia aérea golpea a Colombia: 66 militares muertos y Petro responsabiliza compra de “chatarra corrupta”

Gustavo Petro cargo contra Iván Duque por haber adquirido un avión con más de 40 años de uso previo en EE.UU. «Compraron una chatarra y se cayó», criticó.

Una tragedia aérea golpea Colombia tras el accidente que sufrió un avión militar ayer lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, del departamento de Putumayo. Lo que prometía ser una operación de rutina se convirtió en un siniestro que dejó un saldo de 66 uniformados fallecidos, según las cifras preliminares, y una nación que exige respuestas sobre las condiciones en las que viajaban los efectivos.

De acuerdo con el parte oficial entregado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, entre las víctimas mortales se contabilizan 58 miembros del Ejército Nacional, seis integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos agentes de la Policía Nacional.

La aeronave siniestrada transportaba en total a 128 personas: once tripulantes, 115 soldados del Ejército Nacional y dos policías. En medio de las labores de rescate que aún se desarrollan en la zona selvática, situada en la frontera con Ecuador, las autoridades han logrado salvar a 57 personas, mientras que cuatro militares continúan sin ser localizados, manteniendo la angustia entre sus familiares y compañeros de armas.

El presidente colombiano Gustavo Petro no tardó en pronunciarse sobre el siniestro, utilizando su cuenta oficial de X para expresar un dolor que, según sus palabras, trasciende lo institucional y toca las fibras más personales.

En un mensaje, el jefe de Estado manifestó su pesar por la magnitud de la pérdida humana y señaló que los soldados fallecieron en cumplimiento de su deber patriótico.

“Siento mucho dolor por los hijos perdidos, (…) muertos por defender a Colombia”, escribió para honrar la memoria de los caídos.

«Que la luz de mis jóvenes que murieron se alce hasta las estrellas», expresó.

Sin embargo, el líder progresista se refirió a lo que considera como causa estructural de la tragedia y apuntó contra los procesos de adquisición de material y equipos militares en administraciones anteriores y, de manera implícita, contra quienes aún permanecen en posiciones de poder dentro del aparato estatal.

Tras el siniestro se conoció que, durante el gobierno de Iván Duque (2020-2021), Colombia incorporó aviones Hércules C-130H de segunda mano procedentes de Estados Unidos (EE.UU.), descritos en los acuerdos tanto como donaciones bajo el programa EDA (Equipos Excedentes de Defensa) como adquisiciones de bajo costo para fortalecer la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

De hecho el avión siniestrado, un C-130H, contaba con más de cuatro décadas de uso previo en la nación norteamericana.

«En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?», indicó el mandatario.

«Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?», criticó Petro.

«Compran chatarra corrupta para la guerra»

El jefe de Estado colombiano, responsabilizó directamente a la gestión de Duque en la cual se gestionó la adquisición del avión, señalando que existe una conciencia plena del riesgo al que se expone a los soldados más jóvenes“.

«Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria», aseveró.

Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?



Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

Por medio de la red social, Petro también planteó un encendido alegato sobre los intereses económicos que, subyacen detrás de los conflictos bélicos.

“La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla, el narco les da la excusa, pero los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo”, indicó.

Para el presidente colombiano, el accidente de la aeronave no es un hecho aislado, sino una consecuencia lógica de un sistema que prioriza el lucro sobre la vida.

«El verdadero guerrero no debe tener codicia en el corazón, la orden es no obedecer a codiciosos, con la vida no se hacen negocios, con la vida del guerrero no se hacen ganancias privadas. Los negociantes de la muerte son vampiros ajúas y schifos, la vida de un hombre adolescente es muy valiosa porque es un procreador y un cuidador de la vida», expuso.

Cruce entre Petro y Duque

En otro mensaje, Gustavo Petro ofreció una respuesta a una publicación de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien exigió explicaciones por parte de su gobierno y señaló que se debe investigar el proceso de compra de los aviones por parte de la gestión de Duque.

“Hay que averiguar quién fue el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra», dijo y señaló que Juan Man Oviedo, compañero de fórmula de Valencia y quien aspira a la vicepresidencia «debe saber».

Hay que averiguar quién fué el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber.



Un país no se defiende con chatarra y corruptos. https://t.co/0aaDHdXHGh — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

«Un país no se defiende con chatarra y corruptos (sic)»indicó.

Acto seguido se produjo un cruce de declaraciones entre Petro y Duque, luego de que el exmandatario de derecha indicara que ya le falta poco al líder progresista “despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”.

Chatarra de EE.UU.

En medio del intercambio de mensajes en X, Petro afirmó que Duque no respondió a la pregunta sobre las modalidades del contrato para comprar el avión, que catalogó de “viejo”,

“No contesto usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer? (sic)“, expresó.

El jefe de Estado colombiano insistió en preguntarle a su antecesor sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte de su administración.

No contesto usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer?



¿Por qué compró… https://t.co/yEULa23RqD — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

“¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística? (sic)“, afirmó.

Ante el argumento de que la adquisición del avión formó parte de un acuerdo con Estados Unidos, Petro afirmó que el regalo salió “costosísimo”.

El mandatario colombiano indicó que desde que llegó a la Presidencia insistió en comprar nuevos aviones o producirlos ellos mismos.

Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo.



Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos. pic.twitter.com/5ky3X9TT3A — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

“Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, expresó.

Finalmente, el líder progresista aseguró que el supuesto regalo salió “costosísimo”, preguntándole nuevamente a Duque por la compra de un avión de “43 años de servicio”.

Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuanto valen las vidas perdidas?



Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años de servicio? ¿ Cómo se realizó el contrato de mantenimiento? https://t.co/aC77SFk01j — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

Tras la tragedia aérea, Gustavo Petro convocó a una reunión inmediata del sector Defensa y Planeación Nacional para aprobar el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) orientado a la compra de equipos y armamento moderno que permita mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares.