Tras hallazgo de sus restos mortales: Piden al gobierno de Colombia esclarecer los hechos que causaron la muerte y desaparición forzada de Camilo Torres

El 23 de enero de 2026 se hizo pública la información de que se habían encontrado e identificado plenamente los restos mortales del sacerdote–sociólogo Jorge Camilo Torres Restrepo (1929-1966), cuyo paradero se desconocía desde el 15 de febrero de 1966 y que había sido guardado como “Secreto de Estado”.

Tras la confirmación del hallazgo de los restos mortales del sacerdote–sociólogo Camilo Torres Restrepo (1929-1966), cuyo paradero se desconocía desde el 15 de febrero de 1966 y que había sido guardado como «secreto de Estado», más de un centenar de organizaciones sociales de América Latina, El Caribe y Europa publicaron una carta abierta al gobierno de Colombia en la que propusieron convocar a una mesa amplia que permita avanzar, entre otros aspectos, en aclarar las circunstancias de su muerte y posterior desaparición.

«El cuerpo de Camilo deja de ser un ‘secreto’ para convertirse en un símbolo de esperanza nacional y en una referencia que puede permitir poner fin a la guerra endémica e iniciar caminos de reconciliación, esclarecimiento histórico, memoria, verdad, justicia y reparación integral, no sólo con y por él, sino con y por todas las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada», señala la misiva.

«Creemos que el Estado colombiano debe co–protagonizar la narrativa de la reparación histórica y facilitar las condiciones para construir un diálogo con instituciones educativas de diversos niveles, movimientos ecuménicos, equipos de investigación independiente y demás fuerzas vivas de la sociedad civil (organizaciones sociales, movimientos populares, feministas, campesinas, indígenas y racializadas) que se reclaman herederas de Camilo y quienes han trabajado de forma denodada en la recuperación del cuerpo, el esclarecimiento histórico y su reparación integral», puntualiza la carta.

«Por ello», agregaron los firmantes, «proponemos convocar a una mesa amplia que trace una Hoja de Ruta que permita esclarecer los hechos de la muerte, desaparición forzada y reaparición; construir una instancia pública de perdón por parte del Estado colombiano por la desaparición del cuerpo y su ocultamiento deliberado; y diseñar una política pública que reconozca y reivindique el lugar que Camilo se merece en la historia nacional».

«Es el primer colombiano universal, símbolo del amor a las demás personas, de compromiso honesto con el cambio social, apóstol de la unidad de los sectores oprimidos, y exponente del pensamiento crítico y de los mejores valores del Evangelio. Es el epítome de una generación que no ahorró ni una gota de sudor y sangre para construir un país justo, próspero, solidario, humano», destaca la misiva.

Lee la carta completa AQUÍ

Camilo Torres: El primer colombiano universal.

