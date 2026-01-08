Trump habla de “acceso total” al crudo y Milei lo niega: “Es una estupidez cuando hablan de que EE.UU. se quiere apropiar del petróleo”

Al salir en defensa de la controvertida intervención militar estadounidense en Venezuela, el presidente argentino Javier Milei incurrió en una flagrante contradicción con los motivos declarados por el propio gobierno de Donald Trump para justificar la operación. Mientras la Casa Blanca fue explícita al señalar el control del petróleo de la nación caribeña como un objetivo central, el denominado «libertario» calificó de “estupidez” esa lectura y criticó aquellos sectores que alertan que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo”.

Horas después de los bombardeos perpetrados en Caracas y otras ciudades, que culminaron con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como con la imposición de condiciones de gobernabilidad en Venezuela, Donald Trump ofreció un discurso en el que fue claro sobre uno de los intereses estratégicos de la operación.

En su alocución, el mandatario estadounidense mencionó en 25 ocasiones el tema del crudo y anunció públicamente el “acceso total” de Washington a ese recurso energético, llegando incluso calificarlo como «nuestro petróleo».

Este “acceso total” se ha materializado en las últimas horas como el principal condicionamiento a la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para llevarse «entre 30 y 50 millones» de barriles de petróleo venezolano., como moneda de cambio para un alto el fuego.

Sin embargo, en una entrevista por streaming en el medio Neura, Javier Milei desestimó esta realidad. “Es una estupidez cuando hablan de que (Estados Unidos) se quiere apropiar del petróleo, porque lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”, afirmó el mandatario argentino. E incluso justificó: “Eso es lo que genera riqueza”.

Para argumentar su postura, Milei apeló a la opinión de la actriz venezolana, quien vive desde hace décadas en Argentina, Catherine Fulop, quien defendió la invasión a su país, señalando que no le importaba el petróleo sino la libertad.

“Es una genialidad lo que dijo, entendió todo”, afirmó Milei, elogiando sus dichos.

Petróleo como herramienta contra el “comunismo” y el “narcotráfico”

No obstante, tras su negativa inicial sobre la apropiación del crudo, minutos después Milei procedió a justificar precisamente el control estadounidense sobre el recurso energético venezolano, aunque con un marco argumental diferente.

“¿Por qué el control del petróleo? Para cortarle, digamos, el suministro a los comunistas”, explicó, enarbolando una retórica macartista. “El motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, agregó.

Acto seguido, vinculó la producción petrolera con el sustento para narcotráfico, una teoría que ha sido desacreditada.

“El control del petróleo venezolano también implica cortar la utilización de la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico”, aseguró. Esta afirmación ignora que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tenido que recalcular sus acusaciones por “narcotráfico” contra Nicolás Maduro tras reconocer la inexistencia del famoso “Cártel de los Soles”.

La acusación actualizada, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y Flores, se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su captura el pasado sábado, presenta cambios sustanciales. Mientras la versión de marzo de 2020, promovida por la administración de Donald Trump, describía al “Cártel de los Soles” como una estructura criminal jerárquica y operativa, la nueva redacción lo reduce a un concepto abstracto.

Según reveló The New York Times, en el documento de 2020 el supuesto cártel era mencionado 32 veces, detallándose como una organización de narcotráfico dirigida personalmente por Maduro, que armaba a las disidencias de las FARC en Colombia con el propósito explícito de «inundar a Estados Unidos con cocaína». En contraste, la acusación corregida solo lo menciona dos veces, y ya no como una entidad criminal definida, sino refiriéndose a él como un «sistema de patrocinio» y una «cultura de corrupción» alimentada por el dinero de la droga.

Alineación incondicional de Milei a Trump y defensa de ataques contra Venezuela

Tras desplegar sus hipótesis, el «libertario» ratificó una vez más su alineamiento con el ultraderechista inquilino de la Casa Blanca.

“Estoy profundamente alineado geopolíticamente” con la gestión de Donald Trump, declaró, aunque descartó que esto conlleve una ruptura comercial con China.

“Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”, justificó.

Como corolario, se deshizo en elogios hacia la operación militar en sí. Calificó de “admirable” los ataques ordenados por Trump para secuestrar ilegalmente a Maduro y su esposa e incluso justificó el asesinato de parte de su guardia presidencial: “Eran 32 cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino como agentes militares”.

“Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresarios. Por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela”, planteó, en sus declaraciones recogidas por Página/12.

De paso, arremetió contra quienes rechazan la invasión, llevada a cabo sin el aval del Congreso estadounidense ni de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE”, afirmó.

La defensa de Milei, basada en argumentos desvinculados de las declaraciones oficiales de la Casa Blanca y en teorías sobre narcotráfico previamente desestimadas por la justicia estadounidense, consolida su posición como el aliado más ferviente de la intervención en la región, aunque ello implique contradecir al propio impulsor de la operación