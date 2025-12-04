«Va a ser una Navidad triste”: jubilados y colectivos de la discapacidad protestan frente al Congreso en la Argentina de Milei

Una nueva protesta frente al Congreso de Argentina reunió ayer miércoles a jubilados, organizaciones sociales y colectivos vinculados a la discapacidad, quienes reclamaron por sus derechos y se manifestaron contra el Gobierno del presidente Javier Milei

La movilización, que se produjo tras la jura de los nuevos diputados, ante altas temperaturas que superaron los 32 grados y un fuerte operativo de seguridad que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, también contó con la presencia de trabajadores del Hospital Garrahan y representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que decidieron unir fuerzas.

En la protesta Los manifestantes elevaron un mismo pedido: que la administración del denominado «libertario» revierta las actuales políticas de ajuste sobre las jubilaciones, recupere los aumentos vetados y restituya insumos básicos suspendidos. Según expresaron durante el acto, la avanzada oficial sobre los ingresos de los jubilados afecta de manera directa a la subsistencia cotidiana de un sector históricamente vulnerable.

“Está todo tan difícil. Mucha gente que están despidiendo, están sembrando angustia y desamparo a miles de hogares argentinos, y eso es muy feo, muy jodido”, declaró un jubilado en diálogo con el canal de televisión C5N.

“Va a ser una Navidad triste. Un kilo de nalga está 20.000, de asado 18.000, si hablamos de 10 kilos de asado para una familia son 180.000. La gente humilde y los jubilados la vamos a pasar realmente triste”, indicó otro jubilado en referencia a la baja capacidad de compra que tienen los adultos mayores que cobran la pensión mínima, de apenas $410.879 (equivalente a 280 dólares).

Otro de los manifestantes que se congregó frente al Congreso recordó que la lucha la de los jubilados viene desde hace mucho tiempo y calificó al Gobierno del mandatario de ultraderecha como el «peor de todos, el que le ha quitado más a los jubilados y a los trabajadores, y además reprimen la protesta”.

A su lado, Olga, una jubilada que marcha todos los miércoles para exigir sus derechos y denunciar los atropellos y políticas aplicadas por Milei ,extendió un llamado a las y los ciudadanos argentinos a sumarse a la movilización. “Que cada día seamos más (…) venimos a defender los derechos. Todos los días las cosas están aumentando y no nos alcanza con la miseria que ganamos”, advirtió la adulta mayo, en declaraciones recogidas por Página/12.

Desde su llegada a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei mediante la aplicación de sus políticas económicas neoliberales ha venido profundizando un ajuste sobre los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas. Según los medios argentinos, durante este mes de diciembre la administración del libertario volverá a pagar un bono que se mantiene congelado desde hace 21 meses en 70 mil pesos (48 dólares), pese al constante incremento de inflación en la nación austral.

Jubilado se desmayó durante la marcha en el Congreso

En medio de la protesta un jubilado de nombre Fernando y 70 años, se desmayó en plena vía pública, posiblemente por la mezcla de la angustia y el calor, según reportó CN5.

Según indicaron sus compañeros de la movilización, el adulto mayor aparte de jubilado, es discapacitado, y le habrían quitado la pensión hace uno seis meses.

Tras desplomarse, Fernando fue asistido en el lugar por algunos de los presentes, mientras que la ambulancia tardó 25 minutos en llegar debido a que las calles estaban cortadas por el operativo de seguridad.

Personas con discapacidad protestan contra Milei y exigen reivindicaciones

La protesta del miércoles coincidió con el Día de la Discapacidad, por lo que también se movilizaron hasta el Congreso de Argentina un grupo de personas con discapacidad y organizaciones que luchan por los derechos de este colectivo, bajo la consigna “Contra todo ajuste sobre nuestros cuerpos y existencias”,

Durante la manifestación alzaron su voz por una serie de reclamos y reivindicaciones, que van desde la aplicación de la Ley de Emergencia –necesaria para sacar del ahogo financiero a las instituciones de apoyo– hasta el cese del ajuste sobre las pensiones, luego de que un fallo de la Cámara federal de Catamarca ordenara que fueran restituidas las casi 200 mil que habían sido recortadas.

“Es terrible que la Ley de Emergencia, que se dictó en el Congreso y luego se rechazó el veto, se siga sin cumplir. Sentimos una indignación terrible. Lo único que dio (el Gobierno) fue un aumento que es la mitad de lo que tendría que haber dado a los prestadores, pero no está haciendo nada con las pensiones y no está cumpliendo con la ley, que es algo gravísimo, como tampoco cumple con la Ley de Financiamiento Universitario. Es terrible como un gobierno explícitamente decida no cumplir una ley”, declaró a Página/12 Edgardo, jubilado y padre de un joven con autismo.

Los integrantes de las agrupaciones pue participaron en la protesta señalaron que el principal objetivo era reforzar su presencia en la vía pública y mantener el reclamo activo. Ana Valverde, referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), dejón en claro que continuarán movilizados para “sostener la pelea en defensa de sus derechos” y manifestarse contra el Gobierno del presidente Javier Milei.