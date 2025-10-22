Vamos por el Poder Constituyente”: Petro convoca a “Bogotá entera” por amenazas de Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó a la ciudadanía una movilización contra las amenazas injerencistas del mandatario estadounidense, Donald Trump, y en defensa de la soberanía de Colombia.

«Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente», indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar.



Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2025

Durante un consejo de ministros, Petro extendió un llamado a los colombianos y a la comunidad internacional a participar en esta movilización.

“El pueblo tiene que salir hoy a la calle, y por eso el viernes los invito a las 4 a acompañarme porque es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump”, dijo al anunciar la marcha que se llevará a cabo este viernes 24 de octubre a las 4:00 p. m. en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Petro insistió en la necesidad de que el pueblo colombiano salga nuevamente a las calles ante las amenazas del inquilino de la Casa Blanca contra la soberanía y la estabilidad del país.

Asimismo, se dirigió a la comunidad internacional, alertando sobre las consecuencias que podría tener una invasión extranjera a su país, poniendo como ejemplo el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.

“Convoco al mundo a ayudarnos. Antes convocaba al mundo a ayudar a Palestina, ahora es a nosotros, porque nos quieren atacar, y son mafiosos y Trump les está creyendo”, manifestó.

En su alocución también se dirigió al embajador de Colombia en Estados Unidos y le pidió llevar “las razones por donde toque”, haciendo referencia a la importancia de mantener el diálogo diplomático con Washington y evitar “una masacre del pueblo latinoamericano”.

Petro destacó que Colombia desempeña rol clave a nivel global, no solo por su ubicación estratégica, sino por sus recursos naturales, su valor ambiental y humano.

“Somos el corazón del mundo, no es mentira, somos la potencia vital, y si esto se llena de sangre, el mundo y la humanidad se llenan de sangre”, dijo en declaraciones recogidas por Pulso.

Durante el consejo de ministros, el jefe de Estado colombiano denunció la campaña de descrédito promovida por Washington en la lucha contra la droga y la agenda guerrerista de la administración Trump en la región de América Latina.

Petro rechaza fallo que absolvió a Uribe

Petro expresó su rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal.

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que el fallo “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, indicó.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, agregó.

En su pronunciamiento, el mandatario colombiano también señaló a Donald Trump, como “aliado con Uribe” .

Indicó que el inquilino de la Casa Blanca «buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país

Sin embargo planteó que «ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo”.