Veleros mexicanos reportados como «desaparecidos» llegaron sanos y salvos a Cuba

Vocero de la Guardia Costera estadounidense, Anthony Randisi, detalló que recibieron "a las 10H36 (8:36 AM hora del centro de México) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba". A bordo viajaban 9 tripulantes de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense, como parte del convoy solidario "Nuestra América".

Veleros mexicanos reportados como «desaparecidos» llegaron sanos y salvos a Cuba
El Ciudadano

Finalmente, los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria para Cuba desde México y que habían sido reportados como desaparecidos, fueron localizados «transitando con seguridad» hacia la isla, según informaron autoridades marítimas de EEUU.

La información, consignada por varios medios internacionales, fue entregada por el vocero de la Guardia Costera estadounidense, Anthony Randisi, quien detalló que recibieron «a las 10H36 (8:36 AM hora del centro de México) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba».

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, Cuba y México desplegaron sus protocolos de búsqueda para localizar a los dos veleros, que partieron el 20 de marzo desde Isla Mujeres con rumbo a La Habana, y con los cuales no se había tenido comunicación ni confirmación de su llegada.

Las naves forman parte del convoy solidario «Nuestra América», iniciativa solidaria que está trasladando ayuda humanitaria a Cuba, rompiendo así el cerco impuesto por el gobierno de EEUU. A bordo de ellas viajaban en total 9 tripulantes de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense.

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Cuba y México activan la búsqueda de dos veleros con ayuda humanitaria que siguen sin comunicación

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