Venezuela: Abogado de Alex Saab desmintió su detención y aseguró que «está tranquilo en Caracas»

Este miércoles 4/2, diversos medios internacionales, incluidos varios chilenos, informaron de la supuesta detención en Venezuela -tras un espectacular operativo del FBI y las autoridades venezolanas- del «testaferro de Maduro», el empresario colombiano Alex Saab (en la foto), sugiriendo incluso que sería «extraditado» a Estados Unidos.

Sin embargo, en declaraciones realizadas al diario El Espectador, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, desmintió estas informaciones y señaló que él estuvo personalmente con el exministro esta mañana, y que por la tarde se volverían a ver.

«Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él», fueron las declaraciones realizadas por Giuliano, quien además dijo «no comprender» el origen de la información.

Mientras versiones apuntan a la detención de Alex Saab, su abogado, Luigi Giuliano, dijo que se vio con él y que se encuentra en libertad.

Noticia en desarrollo.