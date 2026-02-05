Venezuela: Abogado de Alex Saab desmintió su detención y aseguró que «está tranquilo en Caracas»

Diversos medios internacionales, incluidos varios chilenos, informaron de la supuesta detención en Venezuela -tras un espectacular operativo del FBI y las autoridades venezolanas- del "testaferro de Maduro", el empresario colombiano Alex Saab, sugiriendo incluso que sería "extraditado" a Estados Unidos. Sin embargo, su abogado desmintió la información.

Venezuela: Abogado de Alex Saab desmintió su detención y aseguró que «está tranquilo en Caracas»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Este miércoles 4/2, diversos medios internacionales, incluidos varios chilenos, informaron de la supuesta detención en Venezuela -tras un espectacular operativo del FBI y las autoridades venezolanas- del «testaferro de Maduro», el empresario colombiano Alex Saab (en la foto), sugiriendo incluso que sería «extraditado» a Estados Unidos.

Sin embargo, en declaraciones realizadas al diario El Espectador, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, desmintió estas informaciones y señaló que él estuvo personalmente con el exministro esta mañana, y que por la tarde se volverían a ver.

«Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él», fueron las declaraciones realizadas por Giuliano, quien además dijo «no comprender» el origen de la información.

Noticia en desarrollo.

