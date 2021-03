Venezuela inicia cuarentena radical estricta para cortar nueva cepa del coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que desde este lunes, 8 de marzo, se inicia una nueva semana de cuarentena radical, “mucho estricta” en el país suramericanocon el propósito de disminuir las cadenas de contagios por el coronavirus y la presencia de la variante brasilera del Covid-19.

En este sentido, pidió máxima colaboración de las autoridades y a la población para redoblar las medidas de bioseguridad para cortar las cadenas de transmisión, especialmente por la aparición en territorio venezolano de la variante brasileña del Covid-19.

Añadió que “durante el fin de semana se hicieron pesquisas en las zonas donde se hallaron los primeros casos con la cepa brasileña”. Dijo que 50% de los casos activos en el país están en la región capital, “autoridades civiles y militares a desplegarse, a bajar los casos y estar pendiente de la variable brasilera”, ordenó el mandatario nacional, publicaron medios locales.

El jefe de Estado aseveró que en las jornadas de pesquisaje en lugares donde fueron detectados casos de nueva variante del Covid-19, “no ha aparecido otro caso”. Foto: AVN.

Actuar a tiempo para tener buenos resultados, recalcó también Maduro a los órganos de seguridad del Estado, FANB, ministros, gobernadores y alcaldes, al tiempo anunció en que se tomarán medidas especiales para garantizar los tratamientos y la hospitalización en la ciudad capital de Venezuela, Caracas; y los estados La Guaira, Miranda y Bolívar.

El jefe de Estado aseveró que en las jornadas de pesquisaje en lugares donde fueron detectados casos de nueva variante del Covid-19, “no ha aparecido otro caso, pero nosotros estamos trabajando para cortar las cadenas de transmisión” informó.

Comienza aplicación de vacuna china

Por otro lado, recordó que desde este lunes comienza la inmunización con la vacuna china. Sobre esto último dijo que “hemos establecido las prioridades y continúa la vacunación con el personal de salud, ahora empezamos progresivamente con los maestros”.

Dijo que “el 70% de las vacunas rusas han sido aplicadas al personal médico en Venezuela (…) Más de 40 países se están vacunando con la vacuna Sputnik-V y la Unión Europea la está estudiando (…) 10 países del mundo acapara el 85% de las vacunas mundiales”, expresó.

También exhortó a las personas vacunadas contra la Covid-19 a seguir cuidándose. “Necesitamos vacunarnos para no contraer la enfermedad o para que si la contraemos nos den síntomas muy leves, pero eso no quiere decir que no podamos ser transmisores del virus”, recalcó.

