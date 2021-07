AN venezolana aprobó acuerdo que invalida actos legislativos del período anterior

La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad, este martes 6 de julio, el proyecto de acuerdo para la garantía de la seguridad jurídica y la legalidad constitucional e internacional, cuyo fin es dejar sin efecto el período anterior durante el cual el Parlamento estuvo en manos de la oposición.

Según el diputado Herman Escarrá esta acción vuelve nulos todos los convenios, decisiones y actos adoptados durante el período 2015-2020, lo que, a su juicio, permitirá una lucha más efectiva del contralor general para la “recuperación de bienes en el extranjero”.

“Este documento que nos corresponde presentar lleva por título Acuerdo que declara la inexistencia, la ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el período de desacato continuado contrarios a los intereses de la República y los derechos del pueblo. Este documento muy esperado por el país, muy esperado por este parlamento se ubica fundamentalmente en el período parlamentario pasado, donde más allá de los distintos, diversos y plurales acontecimientos (…) se originó el concepto del desacato parlamentario que no existía en la doctrina ni en la jurisprudencia venezolana”, señaló.

Escarrá agregó que “se produce una sentencia y luego otras, y hay una actitud de contumacia, preferimos decir los abogados de rebeldía, de incumplimiento y al final la Sala Constitucional lo catalogó como desacato parlamentario con consecuencias delicadas, ya que el desacato al Poder Judicial y, en particular, a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Sala Electoral como en Sala Constitucional, traía el efecto de que todos los actos que produjeran eran nulos por violar la Constitución y, por ende, encontrarse al margen del derecho”.

“No podemos olvidar jamás que no se trata de una simple violación del Estado de Derecho sino el Estado constitucional de Derecho. La fuente de legitimidad de todo el ordenamiento jurídico está en la Carta máxima, en la norma fundamental y, en este caso, porque es la única Constitución de las 27, que es elaborada, discutida y reflexionada y aprobada directamente por el pueblo de Venezuela», acotó.

Escarrá aclaró que “el acuerdo no tiene la coercibilidad de una norma, es una expresión, es una declaración. Estos acuerdos fueron convertidos en el ámbito internacional, en actos de Gobierno. Quiero destacar que esos acuerdos parlamentarios que no tienen efectos jurídicos y se producen en medio de un fraude a la Constitución o falseamiento constitucional, creando la estructura fáctica de un Parlamento, que desvirtuó su naturaleza al generar actos de Gobierno, y no su facultad de dictar meros actos administrativos para defraudar los recursos de la República”.

Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, explicó que con sus actos los anteriores miembros de la AN ocasionaron daños a la República. “Se le hizo daño al territorio, los bienes, las relaciones financieras, comerciales y diplomáticas de Venezuela. Esta AN debe corregir los actos de facto que cometieron (Juan) Guaidó y su grupito de ladrones”, expresó.

Rodríguez indicó que este acuerdo adquiere legalidad al ser aprobado para, de esta manera, poder defender a la República ante la comunidad internacional, y ordenó publicar en la página web de la AN el proyecto de acuerdo y comunicar a todas las instituciones del Ejecutivo Nacional el documento aprobado de manera unánime, anulando y revocando cada uno de los actos administrativos aprobados por la antigua Asamblea Nacional en desacato.

Desde la Asamblea Nacional del período pasado se promovió la desestabilización de Venezuela con apoyo externo, para modificar el modelo de Estado establecido en la Constitución. Adicionalmente, en dicho periodo se autoproclamó el exdiputado Juan Guaidó, con apoyo de dicha AN, que además fue partícipe de actos de confiscación ilegales y robo de los activos del país en el exterior, como Citgo y Monómeros.

Fuentes: Últimas Noticias/VTV.