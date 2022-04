Científicos venezolanos descubren resistencia de Ómicron a los anticuerpos

Caracas. – De acuerdo con el experto en biología celular, Héctor Rangel, las variantes más agresivas, con mejores características y con mayor capacidad replicativa del SARS-CoV-2 son las que han predominado durante la pandemia.

Durante su participación en el foro sobre el COVID-19 organizado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), Rangel explicó que, en vista del número de casos registrados en todo el mundo, la ola de ómicron ha sido una de las más altas con casi cuatro millones de casos diarios detectados en un momento determinado, revela una nota oficial de prensa de la institución.

Los estudios sobre la variante siguen en avance.

“Ómicron tiene una capacidad de escapar de los anticuerpos bastante alta; tiene una capacidad de dispersarse muchísimo más alta que las variantes anteriores. Es decir, tiene que ver con su capacidad replicativa y esta tiene que ver, a su vez, con la capacidad para infectar más personas y replicarse más rápido, es decir, sacar más copias de ella en el tiempo”, manifestó.

Según el especialista del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), la humanidad ha pasado por situaciones de pandemia similares y todas las ha superado. Sin embargo, aclaró que la población debe mantener las medidas preventivas de higiene personal y colectiva porque hay una gran cantidad de virus en el planeta que pueden generar enfermedades en los seres humanos, solo que aún tienen un bajo nivel.

La capacidad de evadir anticuerpos, es una de sus características.

“Es necesario entender que cuando el coronavirus infecta una célula, primero interactúa con un receptor en la membrana de la célula, lo cual lleva a su internalización dentro de la misma y se genera el secuestro de la maquinaria celular. Esto culmina eventualmente en la formación de nuevos virus. En estos virus, debido a la tasa de error que tiene una enzima que está relacionada con el copiado del material genético, se generan variantes diferentes que pueden tener ciertas características, algunas pueden ser comunes, otras no, dependiendo de la zona del genoma que pudo haber sufrido esa mutación; de una célula pueden salir varias”, explicó.

Añadió que, afortunadamente, aparecieron las vacunas anti-SARS-CoV-2 de forma muy rápida a nivel mundial y esto redujo el número de casos positivos y la tasa de mortalidad, pero eso no significa que la pandemia haya terminado.

“Al inicio de la pandemia vimos algunos ingredientes para que las cosas salieran mal. No teníamos inmunidad preexistente. La dispersión del humano a humano, debido a que somos seres gregarios, eso ayuda a la dispersión del patógeno. La inexistencia tratamiento en su inicio, no teníamos tratamientos, todo era paliativo. Afortunadamente, la situación comenzó a cambiar, si no, quizá, estaríamos en una situación mucho más difícil de la registrada”, puntualizó.

