Diputada Montero apuesta por el rescate de la identidad venezolana

Caracas. – La diputada Vanesa Montero, sostiene que la identidad y los valores del venezolano deben ser reforzados en el sector de la juventud, para rescatar el país a través de su base.

En una entrevista ofrecida al canal de televisión del Estado y con motivo de la celebración del día de la juventud, la legisladora larense manifestó que la educación es el factor fundamental para la formación del nuevo hombre.

La funcionaria, quien ocupa el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), indicó que “(Debemos) volver a rescatar el sentido de pertenencia de nuestro país porque es fundamental y como generación debemos consolidar esos principios para que no se corrompa y no se contamine”.

En este sentido, opinó que en el mundo de la política hay que desprenderse de lo material, poner a un lado el interés propio para trabajar incansablemente en pro del bien común, las causas y las luchas con el fin de garantizar la máxima suma de felicidad social para pueblo.

Vanesa Montero habló de la juventud y sus retos en Venezuela.

Resaltó que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha buscado en todas sus acciones siempre garantizar la calidad de vida de todos los venezolanos, y opinó que la juventud juega un papel fundamental en defensa del proyecto bolivariano para consolidar los espacios productivos.

“Ser político transciende más allá, quizás hubo una juventud más alejada de los procesos políticos de nuestro país, pero eso también influye en muchos factores, tal como es el tema económico, el cual golpea a la familia, pero sobre todo a ese sector social, en la etapa de adolescencia o adultez temprana”, aseveró la parlamentaria.

Puntualizó que, desde ciertos sectores, se ha buscado satanizar la política, sin embargo, afirmó que en la actualidad hay una transformación con la nueva generación que se forma con valores.

“Sí existe la política de altura va mucho más allá, quizás de los procesos, desde lo humano, es demostrar al pueblo que las cosas se pueden lograr y avanzar a pesar de nuestras propias diferencias ideológicas y con unidad”, concluyó.

La juventud revolucionaria ha venido ganando espacios importantes en la administración pública y se siguen formando nuevos cuadros que en el futuro representarán al país en sus diversos sectores.

