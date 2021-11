Dirigente de oposición venezolana Henrique Capriles: “hemos comenzado la reconstrucción de una fuerza política”

El dirigente opositor de Venezuela, Henrique Capriles, celebró los cómputos obtenidos en las elecciones regionales y locales de este domingo, y los catalogó como «el mejor resultado», en términos municipales, obtenidos por la oposición en los últimos 17 años en comicios de este tipo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que de 23 estados en disputa en las elecciones regionales, 21 ya tienen resultados definitivos y en 18 de ellos ganó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Además, indicó que el PSUV también ganó en los comicios locales al imponerse en 205 alcaldías de las 322 que ya tienen resultados confirmados, de un total de 335 municipios que componen el país.

Al respecto, Capriles aseguró que, hasta el domingo, la oposición no tenía «más de 30 alcaldías», y que tras estos comicios las llamadas «fuerzas democráticas» obtuvieron 117 municipios.

#NoticiasVPItv | Emisión Central | Henrique Capriles Randonski ofreció un balance sobre las elecciones de este 21-N: "No es verdad que el mapa está pintado de rojo" #23Nov



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/rJONSde9og pic.twitter.com/Ylt9NzCAKm — VPItv (@VPITV) November 23, 2021

«Este es, en término de municipios, el mejor resultado que ha obtenido la oposición en los últimos 17 años», afirmó el líder opositor tras recordar que en anteriores elecciones el grupo opositor obtuvo la victoria en 71 gobiernos locales.

A su parecer, este resultado demuestra que «aquí el gran derrotado el día domingo es el madurismo», y que las nuevas alcaldías contribuyen en la estrategia de «ir recuperando institucionalidad».

«Hay una renovación clara dada por el pueblo de liderazgo. La gente pide renovación y ahí (en los nuevos alcaldes) tienen un ejemplo de renovación. Además, con el mejor mandato, porque quién los puso allí. No los puso un jefe de partido, no los puso alguien que está en el poder, no los puso una cúpula, los puso el pueblo», dijo.

Capriles añadió que este resultado implica «la reconexión con la política» e insistió en la necesidad de «articular, desde las alcaldías, una gran fuerza social».

¿Los mejores resultados?

A juicio del dirigente político de la oposición venezolana, Henrique Capriles, los resultados del domingo 21 de noviembre son un logro para los sectores de oposición, quienes no tenían más de 29 alcaldías y ahora obtuvieron 117 municipios y 3.000 concejales, incluyendo suplentes.

#AHORA Henrique Capriles critica a los candidatos opositores que no se retiraron, a pesar de tener conocimiento que no contaban con los votos necesarios para ganar #23Nov https://t.co/5ieojyXOWS pic.twitter.com/Ua0BnnpeUI — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) November 23, 2021

Durante una rueda de prensa que realizó, Capriles dijo que hay 18 estados del país donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no llegó a la mitad de los votos, entre estos figuran el estado Falcón, Apure, Mérida y Lara.

Por esta razón, exhortó a la población a no creer que en estas elecciones ganó el oficialismo, “aquí el gran derrotado el domingo es el madurismo. No se dejen confundir, no se dejen guiar por una dispersión del voto”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que la oposición perdió 89 alcaldías por falta de unidad, al tiempo que enfatizó la victoria obtenida en otras entidades.

«En Falcón no había ninguna alcaldía. Hemos comenzado la reconstrucción de una fuerza y eso va de abajo hacia arriba. Para lograr el cambio, hay que pasar por esto», expresó.

Indicó que un punto de partida para los adversarios del presidente Nicolás Maduro es un próximo encuentro en estos términos: “La oposición debe dar la discusión a lo interno. Ojalá que podamos hacer un gran Consejo Federal con todos los candidatos electos”, insistió.

El también exgobernador del estado Miranda hizo un llamado a replantear las fuerzas democráticas de Venezuela y a reorganizar a las fuerzas disidentes. Señaló que los resultados de las municipales deben canalizarse hacia una gran fuerza social.

En su opinión, para evitar la dispersión del voto, el sistema electoral venezolano podría implementar el mecanismo de una segunda vuelta.

(Con información de información de EFE y Globovisión)

Otras noticias de interés: