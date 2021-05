Dirigentes de la oposición venezolana hacen campaña para convencer a sus seguidores de ir a votar en “megalecciones”

A juicio del diputado a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y jefe de la Fracción Alianza Democrática, alianza opositora, José Gregorio Correa, la unidad es la clave en el proceso electoral regional del 21 de noviembre, al tiempo que insistió en que no se puede perder el foco en nimiedades políticas que no conducen a nada.

«La unidad como la hemos diseñado tiene que ser de inclusión y consenso todos estos días por venir, que deben ser para el encuentro, el diálogo y sobre todo el entendimiento. ¡Solo la unidad nos podrá hacer grandes! Divididos no avanzaremos nunca y quienes están en el poder son los favorecidos», enfatizó el dirigente adeco.

Dijo que es hora de deponer actitudes partidistas «y evitar que en algún momento nos desviemos del camino electoral, las diferencias y pensar diferente es democrático, la clave está en unir ideas y esfuerzos para ponernos de acuerdo con el fin de un bien mayor y común. Venezuela, la diversidad de pensamientos nos hace grandes y no debemos verlo como un obstáculo», insistió.

«Atacarnos entre nosotros no es el objetivo y nunca debió serlo, el enemigo es uno solo y debemos derrotarlo en las urnas electorales», manifestó Correa.

Expuso que tener candidaturas unitarias a gobernadores, alcaldes, diputados a los Consejos Legislativos y concejales, para estos próximos comicios conocidos como megaelecciones, es la medida para que «logremos derrotar al gobierno».

No son tiempos para satanizar el voto

Para la dirigente político, Griselda Reyes, no hay tiempo que perder «satanizando» la participación electoral de cara a las “megaelecciones” pautadas para el próximo 21 de noviembre, por lo que hizo un llamado a la clase política venezolana y a la ciudadanía a generar presión por condiciones que garanticen el voto de los venezolanos.

Reyes defiende la participación electoral, por lo que considera que el CNE debe incluir a la mayor cantidad de grupos políticos en todo el proceso de auditorías, para de esta forma blindar las elecciones donde se escogerán cerca de 12.000 cargos de representación popular.

«Hoy el país tiene una oportunidad de oro para superar los llamados de abstención de grupos políticos que en poco han ayudado a la estabilidad nacional. Debemos reconectarnos con esos ciudadanos que se han alejado del tema electoral y explicarles que el voto es la vía para empezar a reinstitucionalizar al país”, expresó.

Para la dirigente político, Griselda Reyes, no hay tiempo que perder «satanizando» la participación electoral de cara a las “megaelecciones”. Foto referencial: Web.

La también excandidata a la alcaldía de Baruta precisó que, además de las auditorias correspondientes, el evento electoral debe contar con la más amplia observación internacional, para que el mundo sea testigo de lo que pueda ocurrir en Venezuela.

«Basta de atajos, de lado y lado; con condiciones electorales serias y verificables, podemos devolver al país, a la inmensa mayoría de los venezolanos, a una ruta de donde nunca debimos haber salido», apuntó.

Reyes considera de vital importancia que los partidos políticos que decidan sumarse a la contienda electoral cuenten con testigos en cada mesa. «Hoy no podemos quedarnos estancados en los errores del pasado, debemos pujar para brindar al país el proceso electoral más transparente posible».

Y añadió que es la hora de que, quienes insisten en la ruta de no participar, se convenzan que la misma no arrojó ni dará ningún resultado. “La abstención solo significa la pérdida de más espacios”.

