EE.UU. advierte que mantendrá presión sobre Venezuela a pesar del diálogo

Estados Unidos apoya una salida negociada a la crisis política en Venezuela, pero mantendrá la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro hasta que haya elecciones libres y justas, afirmó el miércoles el principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del presidente estadounidense.

Recalcó que Washington no dejará de ejercer presión sobre Caracas hasta que se celebren comicios transparentes. «Vamos a seguir trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen, para que tome medidas concretas hacia unas elecciones libres y justas», aseguró a periodistas en una teleconferencia.

El alto funcionario reiteró que Biden desconoce la autoridad de Maduro por considerar ilegítima su reelección en 2018, y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela dada su condición de líder de la Asamblea Nacional, «elegida democráticamente» en 2015.

Las relaciones entre Venezuela y EE.UU. pasan por un momento álgido actualmente, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump desconociera a Maduro como presidente y mostrara su respaldo a Guaidó, posición que mantiene la actual administración de Biden.

«Vemos un proceso negociado que conduce a elecciones libres y justas como el camino a seguir», señaló González, aunque advirtió que las negociaciones tienen que ser «serias», «concretas», «irreversibles» y con «un límite de tiempo». Subrayó que si fracasan, Estados Unidos mantendrá su política de presión en Venezuela.

El asesor de Biden aseguró que su país no está involucrado «en ningún tipo de preparativo» de un diálogo entre Maduro y la oposición, aunque Washington ha apoyado esa iniciativa.

Al comentar las declaraciones de González, Maduro dijo que le «resbalan» sus «amenazas» y «estupideces».

«Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez, hoy sale Juan González a decir que van a venir más presiones. Juan González ocúpate de tu país, Colombia (…) no te metas con Venezuela, y nos resbala, Juan González, tus amenazas, tus estupideces», afirmó el mandatario.

Maduro confirmó que Venezuela va camino a una negociación, y no descartó una negociación de Noruega. El diálogo «va caminando con pies propios», comentó.

Sector económico insiste en la necesidad de diálogo

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), en voz de su presidente, Armando Chacín, hizo pública la necesidad de un “diálogo fecundo” tras dos meses de haberse incorporado a la Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional del Poder Legislativo, al tiempo que pidieron a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento; y a Nicolás Maduro, jefe de Estado; a tomar las decisiones oportunas que urge el sector primario, especialmente en materia de diésel y seguridad jurídica.

“Tenemos dos meses hablando en la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, un escenario que trataremos de mantener en pro de soluciones (…) ha sido muy ameno, muy afable, hemos podido llegar a algunos entendimientos y avanzar en algunos aspectos pero hasta los momentos no hay resultados concretos”, planteó Chacín a los medios de comunicación presentes en una rueda de prensa desde la sede de esta institución.

Tras recordar que presentaron ante la AN una serie de propuestas de ley que permitirían destrabar producción de alimentos en el país, y que van en sintonía con la necesidad de reimpulsar con financiamiento proyectos que dinamicen al país rural; el portavoz del gremio ganadero subrayó que no están en condiciones de sostener “un diálogo que se alargue mucho en el tiempo y que no traiga de alguna forma hechos concretos para cada uno de los problemas”.

Al ahondar en la actual situación del sector, Chacín enfatizó que continúa la “parálisis técnica” producto de la profunda escasez del diésel, producto de las sanciones impuestas por los EE.UU. en contra del país.

Agregó sobre este tema que todo el sector agroalimentario, desde el eslabón primario hasta llevar el producto final en los anaqueles, requiere cerca de 30.000 barriles de diésel al día.

Puntualizó que el área que representa necesita cerca de 8.000 barriles, mientras que dos mil es la cuota regular para el sector agrícola. “Necesitamos un diálogo fecundo”, aseveró Chacín.

