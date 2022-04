Caracas. – “En Venezuela cada acción fascista encontrará respuesta en el pueblo” así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros en el acto de cierre de los actos conmemorativos de los sucesos acaecidos los días 11, 12 y 13 de abril de 2002. El pueblo venezolano marchó una vez más desde diferentes lugares de Caracas y se congregó frente al Palacio de Miraflores para escuchar al lider revolucionario.

Luego de 20 años de aquel acontecimiento que cambió la historia contemporánea de la política latinoamericana, después de que el pueblo venezolano restituyera a su presidente democráticamente electo, Hugo Chávez Frías, depuesto por 48 horas gracias a la acción fascista de un reducido grupo de militares y opositores nacionales con el apoyo incondicional de los Estados Unidos; se demostró que la voluntad popular no se tuerce con decretos y que la idiosincrasia de los países de América Latina no es dirigida desde la Casa Blanca.

El pueblo venezolano conmemoró los 20 años de la victoria contra el fascismo.

Este13 de abril, el ciudadano de a pie conmemoró los hechos y celebró el restablecimiento de Chávez en el poder, bajo las consignas “Yankees Go Home”, “Venezuela se respeta”, “Chávez te lo juro, me resteo con Maduro” y “No a las sanciones criminales”, la gente llenó las calles del centro de la ciudad capital para manifestar su apoyo a Nicolás Maduro Moros y agradecerle por no sucumbir ante las presiones extranjeras y demostrar la dignidad y respeto a las voluntades populares.

Todo este contexto sirvió para el cierre de la Cumbre Internacional Contra el Fascismo, celebrada en la ciudad de Caracas y que contó con la participación de numerosos invitados nacionales e internacionales.

La Cumbre Internacional Contra el Fascismo concluyó este 13 de abril.

En el marco de este evento, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, indicó que “Los sucesos de abril de 2002 permanecen en la memoria colectiva de la Patria. Recordamos ese 13 de abril cuando nuestro pueblo salió a defender la democracia y al Comandante Chávez. En unión cívico-militar quedó marcado el devenir histórico y victorioso de Venezuela. Cada 11 tiene su 13”.

Del mismo modo, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez aseveró que “Hace 20 años nuestro pueblo, líderes y soldados demostraron su valentía y amor patrio saliendo a la calle con el único objetivo de defender la democracia y rescatar la Revolución Bolivariana, un hecho que quedó marcado en la memoria del venezolano, sirviendo de ejemplo para las batallas que hoy libramos”.

Por su parte, el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, explicó que la unión cívico militar, la unión nacional y la Revolución Bolivariana, son los factores fundamentales que permiten una alternativa para abrir los caminos de esta Patria hacia el futuro. En este sentido, indicó que han sido “20 años para la reflexión y para abrir los caminos hacia el futuro, con las nuevas batallas y las nuevas victorias”.

La diputada oficialista a la Asamblea Nacional (AN), Marleny Contreras, recordó las experiencias vividas los días 11, 12 y 13 de abril de 2002: “Aún recuerdo aquel 11 de abril de 2002. Daniella estaba cumpliendo seis años y Diosdado desde muy temprano le envió un ramo de flores con una tarjeta, donde le hacía saber lo mucho que la quería, ya él sabiendo las dificultades que se vislumbraban ese día”.

Asimismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó que el 13 de abril de 2002, Caracas se “convirtió en la capital del mundo entero por la unión del pueblo, consciente y movilizado”.

“El Pueblo salió de la conmoción y comenzó a dirigirse con olfato histórico a sitios decisivos”, manifestó.

Finalmente, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Vanesa Montero, acompañó la Gran Marcha al cumplirse 20 años del rescate de la Dignidad Nacional, luego del Golpe de Estado al comandante Hugo Chávez, donde comentó que Venezuela vuelve a decirle al mundo que es “libre y soberana”.

“Para nosotros, como juventud, es gratificante conocer esta historia que nos ha dejado el pueblo venezolano, como esos héroes y heroínas pudieron salir a exigir que el comandante Chávez debía regresar al poder. Es un día de dignidad para todos”, puntualizó Montero.

