En Venzuela se prevé reducción de la calidad del aire y la visibilidad horizontal: los efectos del polvo del Sahara

Venezuela es afectada esta semana por una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara, ubicado en la zona norte de África, informó el meteorólogo venezolano Luis Vargas en Twitter.



“Concentraciones leves a moderadas de polvo del Sahara estará llegando al Caribe oriental, incluyendo a Venezuela, entre el lunes 14 de febrero en horas nocturnas y el martes 15 de febrero”, señaló el experto en la red social.



Vargas recordó que, entre otros efectos, se reduce la calidad del aire y la visibilidad horizontal.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los ciudadanos deben resguardarse en sus hogares cuando haya concentración del polvo. Los adultos mayores, los niños y las embarazadas deben estar más prevenidos.



Recomienda, ante este tipo de eventos, el uso de mascarillas o tapabocas. Si las personas no tienen uno cerca, pueden usar un paño mojado entre la nariz y la boca.



Si se tiene sensación de cuerpos extraños en los ojos, la organización sugiere lavarse con abundante agua, potable, hervida o clorada. Antes de hacer este procedimiento deben tener las manos previamente lavadas.



Se recomienda cubrir con agua los suelos de los hogares para que no queden partículas en el aire al momento de barrer, así como no dejar recipientes con agua destapados para que no sean contaminados.



La OMS indica que el polvo del Sahara contiene bacterias, mercurio, virus, hierro y pesticidas, y que las personas que sufren de problemas respiratorios se ven no solo amenazadas por el covid-19, sino por esta polvareda, reseñó BBC Mundo en una nota.



Explicó que cuando aparece esta nube de polvo del Sahara es común que se reporten casos de gripes o alergias en las personas. Estos casos pueden ser provocados por el contacto con partículas de origen biológico.



(Con información de Globovisión y El Nacional)



