Fiscal de Venezuela califica como una victoria institucional firma de memorando de entendimiento con la CPI

El Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional (CPI).



Dijo que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso al que se puedan formular cargos», explicó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.



Recordó que han «entregado a la Fiscalía de la Corte 8 informes que compilan más de 3 mil páginas de información sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos».



Sin embargo, denunció que desde noviembre de 2020, «sólo recibimos acuses de recibo sin el intercambio de información necesario para cumplir con el principio de complementariedad.



Tampoco recibimos ninguna respuesta significativa de parte de la Fiscalía de la CPI para iniciar un diálogo sobre los casos revisados», aseveró



Aún así, señaló que a pesar de estas diferencias, el memorando de entendimiento que firmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, «es una victoria institucional y apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía y abre las puertas a una complementariedad positiva entre el Estado venezolano y esta instancia jurídica internacional».



«Cuando hablamos de complementariedad positiva, nos referimos a que la Fiscalía de la Corte deberá cooperar activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar y sancionar», informó.



En este sentido, detalló que la investigación se va a hacer en Venezuela por las instituciones venezolanas en el marco de esa complementariedad positiva».



AN aprobó acuerdo al memorándum de entendimiento entre Venezuela y la CPI



La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, por su parte, aprobó por unanimidad y en sesión extraordinaria, la propuesta de Acuerdo en Respaldo al Memorándum de entendimiento entre la República de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).



El documento se firmó el pasado miércoles en el Palacio de Miraflores por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.



El acuerdo presentado ante la AN por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Saúl Ortega, además de respaldar el memorándum de entendimiento, exhorta «a los organismos de los sistema de justicia a redoblar sus esfuerzos para investigar y sancionar los hechos que pudieran constituir violaciones graves a los Derechos Humanos (DDHH) de conformidad con lo previsto en la Constitución de Venezuela y los tratados internacionales».



Asimismo, ratifica «la plena disposición del Parlamento Nacional de emprender las reformas y medidas necesarias para fortalecer el respeto y garantía de los DDHH en el país, así como para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de justicia».



En su discurso, el diputado Ortega señaló que existe un interés de afectar a las instituciones del Estado venezolano «al presentarnos ante el mundo con un Estado Forajido», por lo que este memorándum firmado por el presidente Maduro en representación de la República de Venezuela y el Fiscal Khan por la CPI «viene a presentar la voluntad democrática» de las instituciones del país.



El fiscal de la CPI vino a reconocer al Gobierno bolivariano



El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, vino a Venezuela a reconocer al Gobierno Bolivarino de Venezuela y por invitación del Fiscal General Tarek William Saab.



“El Gobierno siempre ha querido investigar cualquier acción indebida en el país contra los derechos humanos, eso no es nada nuevo, pero cuando se imponga la verdad, Venezuela podrá seguir diciéndole al mundo: jamás nos hemos arrodillado y jamás nos arrodillaremos frente a ninguna acción de ningún poder fáctico que exista en este planeta”, dijo desde el parlamento venezolano.



“No es que nosotros creemos que esas instituciones están para defender al Gobierno bolivariano y al pueblo de Venezuela, es que nosotros confiamos plenamente en nuestra verdad… No es que quien no la debe no la teme. Es que quién nos la debe, que nos lo pague», aseveró.



Rodríguez dijo que Khan no tuvo tiempo para reunirse con narnia (Juan Guaidó), «fue recibido por el presidente de la República, por la vicepresidenta, el canciller, el fiscal, el presidente de la Asamblea Nacional saque usted sus propias conclusiones», dijo.



Durante la sesión ordinaria de este jueves en el parlamento venezolano, fue aprobado un Acuerdo en Respaldo al memorando de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscal de la Corte Penal Internacional.



(Con información de AVN, Últimas Noticias, El Universal y Globovisión)



Otras noticias de interés:



https://www.elciudadano.com/mundo/no-politizar-caso-venezuela-fiscal-de-la-cpi-reitera-que-respeta-soberania-del-pais-suramericano/11/04/