Gobierno planea erradicar la pobreza en Venezuela para 2025

Caracas.- A propósito de cumplirse ayer domingo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros comentó que mientras en el Plan 2030 se plantea el objetivo de la pobreza 0, actualmente el gobierno nacional estima poder alcanzarlo para 2025.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó este día internacional en 1993 y escogió el 17 de octubre para celebrarlo, con la idea de que cada nación que forma parte de la institución comenzara a planificar una línea de acción para lograr esta meta en su territorio y muestre sus experiencias y resultados cada cierto tiempo; en primer lugar para orientar a los países que no hayan alcanzado aún el objetivo, dar a conocer los métodos utilizados para el éxito, luego estarían las estadísticas del desarrollo humano y los estudios analíticos de las consecuencias económicas y sociales de sus planes.

Para 2025 está estimada la erradicación de la pobreza en Venezuela.

Maduro, por su parte, recordó el día en sus redes sociales y alentó al pueblo venezolano con la promesa de alentarse un quinquenio en el cumplimiento de la meta, es decir, en el último año de su actual período gubernamental. “Vamos a recuperar el Estado de Bienestar Social” manifestó a través de su cuenta en Twitter, a propósito de la fecha.

El mandatario nacional aseguró que a pesar del contexto de bloqueo internacional, con sanciones que impiden la negociación libre de nuestro país para el intercambio comercial con algunas naciones del mundo, Venezuela resiste heroicamente e implementa mecanismos que permitan burlar los efectos de dichas medidas unilaterales y coercitivas, y procura incentivar una producción nacional que permita desarrollar el país, cubrir las necesidades de los consumidores nacionales y hasta lograr excedentes para exportar a países aliados que no se arrodillan ante el hegemón como China, Rusia, Turquía, Irán y otros territorios soberanos que no permiten tutelaje extranjero, muchos de los cuales integran el Movimiento de Países no Alineados, por ejemplo.

Maduro aseguró que a pesar del bloqueo cumplirá con su promesa.

Con esta base, Venezuela aspira cumplir con su promesa planificada y demostrar que es un territorio con potencialidades infinitas, pero cuyo principal enfoque va dirigido al ser humano y su felicidad para lograr una sociedad equilibrada e igualitaria.

