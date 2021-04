Gobierno y oposición de Venezuela deben lograr acuerdos mínimos para apaciguar drama de su población

El político, historiador y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Rafael Simón Jiménez, aseveró que el país caribeño necesita una regeneración política y que «lo menos que pudieran hacer el Gobierno y la coalición política G4 (de oposición extremista vinculada con Juan Guaidó), es sensibilizarse ante el drama de los venezolanos y lograr unos acuerdos mínimos, como con el tema de la vacuna para la utilización de esos recursos».

«La regeneración política creo que hay que hacerla a fondo en Venezuela, todas las encuestas expresan un repudio muy grande a los políticos, ya no es solamente el tema opositor (…), el conjunto de los políticos están totalmente desacreditados y precisamente porque no anteponen los intereses del país».

En ese orden de ideas, Jiménez aseguró en una entrevista para el canal de noticias Globovisión, que los venezolanos deben hacerles un llamado de atención a los políticos que, a su juicio, «no les importa la situación extrema que está viviendo la gente».

«No es posible que por un pleito, por una polarización, paguen con muertos, con miseria, con padecimiento (…); la gente tiene que hacerle un llamado de atención (…). Cómo es que quieren votos o cómo es que quieren apoyo unos dirigentes que la miseria, el padecimiento, que la situación extrema que están viviendo los venezolanos no les importa», alegó.

Durante la entrevista el político expuso que «los venezolanos vivíamos mal antes de la situación sanitaria por el Covid-19, y la pandemia vino a agravar todos los males». En ese sentido, comentó que en la plataforma política a la que pertenece, Unión Progreso, han producido un documento donde exigen al Gobierno, estando de acuerdo con las medidas sanitarias, «que hay que agenciar unos mecanismos de compensación social para la gente».

«La mayoría de los países del mundo, han implementado mecanismo de compensación social para que la gente se quede en su casa (…) tú no le puedes decir a un padre de familia que está todos los días bajo la angustia de tener que llevar el pan para su casa con un salario que no existe».

«En Unión Progreso hemos producido un documento donde le exigimos al Gobierno, estando de acuerdo con las medidas sanitarias desde el punto de vista de aislamiento, que hay que agenciar unos mecanismos de compensación social para que la gente no se muera de hambre», sostuvo.

Equilibrar el Consejo Nacional Electoral

El exvicepresidente del CNE argumentó que «lo primero que deberían hacer las oposiciones es exigirle al Gobierno que cumpla con lo que ya se comprometió: equilibrar el CNE; modificar el sistema de adjudicación; garantizar el acceso igualitario a los medios de comunicación», puntualizó.

Jiménez se refirió durante la entrevista a la presentación de Juan Guaidó de una nueva plataforma unitaria suscrita por más de medio centenar de organizaciones políticas, sociales, gremiales y sindicales. Ahora el manifiesto de Guaidó, 40 partidos, esos partidos no existen no porque yo lo decrete, sino porque no volvieron más nunca a hacer activismo, la política es presencia social. Foto referencial: Web.

Asimismo, sostuvo que en las condiciones actuales, no iría a un acuerdo por las posiciones y actuaciones de los sectores opositores, puesto que a su juicio «al final todos negocian con el Gobierno» y «los que más satanizan son los que más negocian con el Ejecutivo nacional».

«Yo no iría ahorita a un acuerdo suponiendo los sectores que están negociando, al final todos negocian con el Gobierno. Unos satanizan a otros y resulta que todos negocian con el Gobierno, es más, los que más satanizan son los que más negocian», dijo.

Por otro lado, mencionó que «más del 80% de personas quieren un cambio en el país (…) o activamos a esa Venezuela descontenta, esa Venezuela que se está muriendo de hambre, o estos tipos se quedan para siempre (…); si la gente aquí se decide a votar, ellos (el oficialismo) no tienen la menor opción como no la tuvieron en el 2015». Añadió que en el país «el único camino es el electoral».

El político aseguró que frente al gran porcentaje de descontento por la situación actual del país tienen que moverse para activarlo y «convertirlo en una fuerza». Mencionó además que «el año que viene por vía constitucional podemos salir de este gobierno con un referendo revocatorio».

«La esencia de la democracia es la diversidad, tolerarnos, que podemos acordar y que podemos divergir», dijo.

Jiménez se refirió durante la entrevista a la presentación de Juan Guaidó de una nueva plataforma unitaria suscrita por más de medio centenar de organizaciones políticas, sociales, gremiales y sindicales.

«Ahora el manifiesto de Guaidó, 40 partidos, esos partidos no existen no porque yo lo decrete, sino porque no volvieron más nunca a hacer activismo, la política es presencia social (…) si te refugias en el abstencionismo qué vas a conseguir, el Gobierno sabe que Venezuela no está en paz y sabe además que está montada encima de un volcán».

