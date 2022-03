INCES defiende el Sistema de Formación Técnica Profesional

Caracas. – Para el presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Wuikelman Ángel, el Sistema de Formación Técnica Profesional (SFTP) constituye la clave para el futuro de la educación en Venezuela. Enfatizó que esto dará el impulso necesario para alcanzar los objetivos establecidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, vinculados a los 18 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Ángel defendió la tesis de los oficios, como complemento de la formación académica, de esta manera cada profesional, aprenderá, paralelo a su carrera universitaria uno o varios oficios que le sirvan como complemento para su desarrollo económico.

El aprendizaje de oficios es el proyecto del Gobierno nacional a través del Inces.

Como cualquier otra decisión en la vida, el estudiante se inclinará por el desarrollo de su conocimiento preferido, sin embargo, obtendrá una serie de conocimientos que pudieran serle útiles en cualquier momento de su devenir personal y profesional.

“Los sectores productivos del país deben contar con formación técnica profesional, la cual es proporcionada por el Inces, pero esta debe iniciar desde la escuela hasta la universidad, lo cual permite elevar la calidad de los trabajadores y emprendimientos que se puedan dar en el país”, expresó Ángel.

Wuikelman Ángel defendió el Sistema de Formación Técnica Profesional.

A pesar de que la diáspora venezolana está muy profesionalizada, muchos migrantes no consiguen empleo acorde a sus títulos profesionales, y esto les obliga a emplearse en otras dimensiones, no obstante, el planteamiento del funcionario de la institución formadora no plantea preparar a los ciudadanos para que luego migren a otros países, por el contrario, piensa que esta formación reforzará el sistema económico y productivo de Venezuela tras la dinámica de utilizar sus conocimientos en el ámbito nacional.

En este orden de ideas, el Inces presentó ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN) un plan para vincular el sector educativo con lo productivo y lo formativo, según informó una nota de prensa del portal AVN.

Venezuela, en esta nueva etapa de transición al socialismo marcha por caminos de cambios que rompen algunos paradigmas en su cultura y educación tradicional, es por ello que esta nueva dinámica tiene mucho que ver con el pensamiento que se planteó en su momento histórico el maestro Simón Rodríguez. Propuesta que además no tiene precedentes en el mundo, y que no es otra cosa que enseñar oficios a los ciudadanos a la par de su formación académica. De esta experiencia robinsoniana (en algún momento Rodríguez tomó el pseudónimo de Samuel Robinson) es que se acuña la frase “inventamos o erramos”.

